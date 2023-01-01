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Сыновья и любовники Сыновья и любовники
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Sons and Lovers

Сыновья и любовники, 1960

1960 / Великобритания
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Первый опыт молодого человека в разгадке женских тайн!

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1960
Возраст 18+
Режиссер
Джек Кардифф
В ролях
Тревор Ховард
Дин Стокуэлл
Уэнди Хиллер
Мэри Юр
Хизер Сирс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сыновья и любовники 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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