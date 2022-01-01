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It Started in Naples

Это началось в Неаполе, 1960

1960 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Адвокат Майкл Гамильтон приезжает из Филадельфии в Неаполь, чтобы уладить дела своего умершего брата Джозефа, с которым он долгое время не виделся. Он придерживается невысокого мнения об итальянцах, и его предубежденность усиливается, когда от адвоката Марио Витале он узнает, что Джозеф, несмотря на то, что у него в Филадельфии осталась жена, завел семью в Неаполе и оставил после себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчика воспитывает его тетя, красотка Лючия Курчо. Узнав, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри, Гамильтон собирается забрать у нее Нандо и увезти в Америку, однако в итоге влюбляется в нее.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 6 августа 1960
Возраст 16+
Режиссер
Мелвилл Шэвелсон
В ролях
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Софи Лорен
Софи Лорен
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
Мариэтто
Паоло Карлини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Это началось в Неаполе 2 постера
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саундтрек фильма Это началось в Неаполе
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