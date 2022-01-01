Это началось в Неаполе, 1960

Адвокат Майкл Гамильтон приезжает из Филадельфии в Неаполь, чтобы уладить дела своего умершего брата Джозефа, с которым он долгое время не виделся. Он придерживается невысокого мнения об итальянцах, и его предубежденность усиливается, когда от адвоката Марио Витале он узнает, что Джозеф, несмотря на то, что у него в Филадельфии осталась жена, завел семью в Неаполе и оставил после себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчика воспитывает его тетя, красотка Лючия Курчо. Узнав, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри, Гамильтон собирается забрать у нее Нандо и увезти в Америку, однако в итоге влюбляется в нее.