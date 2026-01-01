Matthew Harrison Brady Нельзя отказываться от веры! Вера — самое важное!

Henry Drummond Тогда зачем Бог наделил нас способностью думать? Мистер Брэди, почему вы отрицаете единственную особенность человека, которая возвышает его над остальными созданиями Земли — способность мозга рассуждать? Что у нас есть ещё? Слон крупнее, лошадь быстрее и сильнее, бабочка гораздо красивее, комар плодовитее. Даже простая губка живучее. Но думает ли губка?

Matthew Harrison Brady Не знаю. Я человек, а не губка!

Henry Drummond А вы думаете, что губка думает?

Matthew Harrison Brady Если Господь пожелает, чтобы губка думала — она и думает!

Henry Drummond Вы считаете, что человек должен иметь те же права, что и губка?

Matthew Harrison Brady Конечно!