Цитаты
Matthew Harrison Brady Нельзя отказываться от веры! Вера — самое важное!
Henry Drummond Тогда зачем Бог наделил нас способностью думать? Мистер Брэди, почему вы отрицаете единственную особенность человека, которая возвышает его над остальными созданиями Земли — способность мозга рассуждать? Что у нас есть ещё? Слон крупнее, лошадь быстрее и сильнее, бабочка гораздо красивее, комар плодовитее. Даже простая губка живучее. Но думает ли губка?
Matthew Harrison Brady Не знаю. Я человек, а не губка!
Henry Drummond А вы думаете, что губка думает?
Matthew Harrison Brady Если Господь пожелает, чтобы губка думала — она и думает!
Henry Drummond Вы считаете, что человек должен иметь те же права, что и губка?
Matthew Harrison Brady Конечно!
Henry Drummond [Жест в сторону подсудимого, Бертрама Кейта] Значит, этот человек хочет иметь те же права, что и губка — он хочет думать!