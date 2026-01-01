Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пожнешь бурю
8.2
Киноафиша Фильмы Пожнешь бурю
8.2

Пожнешь бурю

, 1960
Inherit the Wind
США / исторический, драма / 18+
Постер фильма Пожнешь бурю
8.2

В ролях

Джин Келли
И. К. Хорнбек
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Мэтью Харрисон Брэди
Донна Андерсен
Rachel Brown
Дик Йорк
Берtram Т. Кейц
Гарри Морган
Judge Mel Coffey
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Генри Драммонд
Клод Экинс
Rev. Jeremiah Brown
Эллиот Рид
Эллиот Рид
Prosecutor Tom Davenport
Пол Хартман
Bailiff Mort Meeker
Филип Кулидж
Mayor Jason Carter
Режиссер Стэнли Крамер
Сценарист Недрик Янг, Харольд Джейкоб Смит, Джером Лоуренс, Роберт И. Ли
Композитор Эрнест Голд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 26 июня 1960
Дата выхода
1 января 1961 Бразилия
7 июля 1960 Великобритания
1 декабря 1960 Италия
2 января 1961 Португалия
28 марта 1963 СССР
12 октября 1960 США
Бюджет $2 000 000
Производство Stanley Kramer Productions
Другие названия
Inherit the Wind, Heredarás el viento, Kdo seje vítr, Wer den Wind sät, ...E l'uomo creò Satana!, Aki szelet vet, De skal arve vinden, Joka tuuleen kylvää, Kdo seje bouri, Ken tuuleen kylvää, Klironomiste ton anemo, Kto sieje wiatr, La herencia del viento, Le souffle de la haine, Moşteneşte vântul, Naslijedi vjetar, O Vento será a tua Herança, O Vento Será Tua Herança, Pjausi audrą, Procès de singe, Procesul maimuțelor, Rüzgârın mirası, Solen stod stille, Vad vinden sår, Wer den Wind sät..., Κληρονομήστε τον άνεμο (1960), Да наследиш вятъра, Пожнеш бурю, Пожнешь бурю, 聖書への反逆, 雄才怪傑, 風の遺産, Le procès de singe

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 13 голосов
8.1 IMDb

Цитаты

Matthew Harrison Brady Нельзя отказываться от веры! Вера — самое важное!
Henry Drummond Тогда зачем Бог наделил нас способностью думать? Мистер Брэди, почему вы отрицаете единственную особенность человека, которая возвышает его над остальными созданиями Земли — способность мозга рассуждать? Что у нас есть ещё? Слон крупнее, лошадь быстрее и сильнее, бабочка гораздо красивее, комар плодовитее. Даже простая губка живучее. Но думает ли губка?
Matthew Harrison Brady Не знаю. Я человек, а не губка!
Henry Drummond А вы думаете, что губка думает?
Matthew Harrison Brady Если Господь пожелает, чтобы губка думала — она и думает!
Henry Drummond Вы считаете, что человек должен иметь те же права, что и губка?
Matthew Harrison Brady Конечно!
Henry Drummond [Жест в сторону подсудимого, Бертрама Кейта] Значит, этот человек хочет иметь те же права, что и губка — он хочет думать!

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Пожнешь бурю

Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс исторический, драма
1961, США
8.0
Угадай, кто придет к обеду?
Угадай, кто придет к обеду? мелодрама, драма
1967, США
7.0
Старик и море
Старик и море драма
1958, США
6.0
На берегу
На берегу фантастика, драма, мелодрама
1959, США
7.0
Скованные одной цепью
Скованные одной цепью триллер, драма, криминал
1958, США
7.0
Хладнокровное убийство
Хладнокровное убийство драма, криминал, биография, исторический
1967, США
7.0
Полуночная жара
Полуночная жара криминал, драма, мистика
1967, США
7.0
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир комедия
1963, США
7.0
Любитель птиц из Алькатраса
Любитель птиц из Алькатраса драма, криминал, биография
1962, США
7.0
Сотворившая чудо
Сотворившая чудо драма
1962, США
8.0
Анатомия убийства
Анатомия убийства криминал, драма, мистика
1959, США
8.0
Сладкий запах успеха
Сладкий запах успеха драма, нуар
1957, США
8.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Белые кроссовки будут как новые – ни запаха, ни пыли: возьмите 2 копеечных продукта с кухни
Эти 3 вещи в отеле лишь кажутся чистыми – горничные часто забывают их мыть: лучше не прикасаться руками
«На государственном уровне»: для 35 миллионов россиян готовят дополнительные дни отпуска – оплатят всё (и дадут льготы)
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало
Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке
Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»
«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше