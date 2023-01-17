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Кабаре
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Cabaret

Кабаре, 1972

1972 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Боб Фосси перенес на экран популярный бродвейский мюзикл, созданный на основе пьесы Джона ван Друттена «Я – камера», написанной в свою очередь по книге Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин». Редиссеру (он же хореограф) удалось с блеском передать декадентскую атмосферу Берлина начала 1930-х годов, общего разнузданного веселья перед надвигающейся катастрофой. При этом Фосси использует мотивы многих фильмов - от «Голубого ангела» - до «Гибели богов». К сожалению, «Кабаре» завершает череду великих мюзиклов в истории мирового кино.

Премии:
8 премий «Оскар», включая режиссуру, работу оператора и лучшую женскую роль, 7 премий Британской академии кино и ТВ, включая награду «Лучший  фильм года», три премии «Золотой Глобус», включая награду «Лучший мюзикл», две премии «Давид Донателло» (режиссура, Минелли).

Берлин начала тридцатых годов. Дни Веймарской республики сочтены. Фашисты рвутся к власти, но город по-прежнему веселится до упаду. В центре повествования – сложные, смешные и очень трогательные взаимоотношения популярной певицы и бедного студента. Потрясающие эстрадные номера сразу же стали классикой кино и популярной музыки. Фильм поставлен по мотивам одноименного бродвейского мюзикла.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1972
Премьера в России 13 февраля 1972
Премьера в мире 13 февраля 1972
Возраст 12+
Режиссер
Боб Фосси
В ролях
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Майкл Йорк
Гельмут Грим
Джоэл Грей
Мариса Беренсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кабаре 2 постера
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