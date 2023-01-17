Кабаре, 1972

Боб Фосси перенес на экран популярный бродвейский мюзикл, созданный на основе пьесы Джона ван Друттена «Я – камера», написанной в свою очередь по книге Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин». Редиссеру (он же хореограф) удалось с блеском передать декадентскую атмосферу Берлина начала 1930-х годов, общего разнузданного веселья перед надвигающейся катастрофой. При этом Фосси использует мотивы многих фильмов - от «Голубого ангела» - до «Гибели богов». К сожалению, «Кабаре» завершает череду великих мюзиклов в истории мирового кино.

Премии:

8 премий «Оскар», включая режиссуру, работу оператора и лучшую женскую роль, 7 премий Британской академии кино и ТВ, включая награду «Лучший фильм года», три премии «Золотой Глобус», включая награду «Лучший мюзикл», две премии «Давид Донателло» (режиссура, Минелли).