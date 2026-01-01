Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Поселенцы
8.0 Рейтинг IMDb: 8
Киноафиша Фильмы Поселенцы

Поселенцы

Nybyggarna 18+
О фильме

Рассказ о жизни семьи иммигрантов из Швеции в лесах Миннесоты в середине 19 столетия.
Страна Швеция
Продолжительность 3 часа 24 минуты
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 января 1972
Дата выхода
1 января 1972 США
26 февраля 1972 Швеция
MPAA PG
Производство Svensk Filmindustri (SF)
Другие названия
Nybyggarna, The New Land, La nueva tierra, Nova zemlja, Nybyggerne, Das neue Land, De emigranten, Die Neubürger, La nuova terra, Le nouveau monde, Lumea Nouă, O Preço do Triunfo, Osadnicy, Raivaajat, Raivaajat 1, The Settlers, Új haza, Unto a Good Land, Нова земля, Поселенцы
Режиссер
Ян Труэль
В ролях
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Лив Ульман
Лив Ульман
Эдди Аксберг
Пьер Линдстед
Аллан Эдвалль
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.0
Оцените 15 голосов
8 IMDb
