По сюжету Тэйлор, Зи, из названия, и Кэйн давно женатая супружеская пара, чьи взаимоотношения превратились в отношения любовь-ненависть, что приводит Кэйна к любовной связи с Йорк. После нерешительной попытки самоубийства Зи понимает, что возможен самый настоящий развод, но случайное проишествие дает ей знать, что у ее соперницы есть собственная Ахиллесова пята. И она делает финальный отчаянный ход, который может разрешить одну проблему но поднять другую…
|21 января 1972
|Россия
|18+
|1 июля 1971
|Великобритания
|9 июня 1972
|Ирландия
|15
|21 января 1972
|Казахстан
|21 января 1972
|США
|21 января 1972
|Украина
|24 июня 1972
|Южная Корея