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Постер фильма Зи и компания
5.9
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5.9

Зи и компания

, 1972
Zee and Co.
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Зи и компания
5.9

О фильме

По сюжету Тэйлор, Зи, из названия, и Кэйн давно женатая супружеская пара, чьи взаимоотношения превратились в отношения любовь-ненависть, что приводит Кэйна к любовной связи с Йорк. После нерешительной попытки самоубийства Зи понимает, что возможен самый настоящий развод, но случайное проишествие дает ей знать, что у ее соперницы есть собственная Ахиллесова пята. И она делает финальный отчаянный ход, который может разрешить одну проблему но поднять другую…

В ролях

Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Zee Blakeley
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Robert Blakeley
Сюзанна Йорк
Stella
Маргарет Лейтон
Gladys
Джон Стэндинг
Джон Стэндинг
Gordon
Мэри Ларкин
Rita
Майкл Кэшман
Gavin
Gino Melvazzi
Head Waiter
Ричард О’Брайэн
Ричард О’Брайэн
Party Guest
James Payne
Taxi Driver
Режиссер Брайан Дж. Хаттон
Сценарист Эдна О’Брайен
Композитор Стенли Майерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1972
Премьера онлайн 13 ноября 2008
Премьера в мире 1 июля 1971
Дата выхода
21 января 1972 Россия 18+
1 июля 1971 Великобритания
9 июня 1972 Ирландия 15
21 января 1972 Казахстан
21 января 1972 США
21 января 1972 Украина
24 июня 1972 Южная Корея
MPAA R
Производство Zee Company
Другие названия
Zee and Co., Salvaje y peligrosa, X, Y e Z, Aru ai no subete, Gizli İlişkiler, Iks, ipsilon i Zee, Inget spel för nybörjare, Kolme rakkautta, Une belle tigresse, X Y & Zee, X Y e Zi, X Y és Zee, X Y Zee (Salvaje y peligrosa), X, Y & Zee, X, Y and Zee, X, Y i Zee, X, Y i Zet, X, Y og Z, X, Y og Zee, X, Y si Zee, X, Y und Zee, Zee and Co, Zee and Company, Η γυναίκα και ο Διάβολος, Зи и компания, Той, тя и Зи, ある愛のすべて, X, Y, & Zi, X Y and Zee

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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