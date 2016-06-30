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Крестный отец Крестный отец
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Крестный отец, 1972

1972 / США
8.4 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 9.2
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Культовая криминальная драма Фрэнсиса Форда Копполы возвращается на большие экраны спустя 50 лет!
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре культовой криминальной драмы Фрэнсиса Форда Копполы оказывается нью-йоркский мафиозный клан во главе с доном Вито Корлеоне. Когда его сын Майкл возвращается с Западного фронта Второй мировой войны героем, дон Вито рассчитывает, что наследник продолжит семейное дело. Однако сам Майкл не стремиться попасть в преступные круги. Тем временем среди гангстерских семей Нью-Йорка зреет недовольство железной хваткой “крестного отца”.

  • На роль Вито Корлеоне претендовал Фрэнк Синатра.
  • Марлон Брандо хотел, чтобы внешность его героя напоминала бульдога. Так, например, для придания массивности своей челюсти во время съемок Брандо носил специальную капу. А манеру говорить с хрипотцой актер позаинствовал у знаменитого гангстера Фрэнка Костелло.
  • На ранних этапах производства киностудия Paramount Pictures собиралась уволить Копполу и заменить его Элиа Казаном. Однако Марлон Брандо заявил, что в этом случае покинет проект вслед на Копполой.
  • В знак солидарности с протестом  против угнетения коренных жителей США Аль Пачино, номинированный на “Оскар” в категории “Лучший актер второго плана” за роль Майкла Корлеоне, бойкотировал церемонию награждения.
  • Пробы на роли Поли Гатто и Карло Рицци проходил на тот момент начинающий актер Сильвестр Сталлоне.

Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945—1955 годов. Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой войны, гордость семьи, не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведёт дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение.

8.4 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 9.2
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 1972
Премьера в России 14 марта 1972
Премьера онлайн 30 июня 2016
Премьера в мире 14 марта 1972
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Аль Пачино
Аль Пачино
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Дайан Китон
Дайан Китон
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Все актеры и съемочная группа
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Крестный отец
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 17 февраля 2016, 15:48
Посмотрела наконец. Интересная история, но не скажу, что прям зацепило.
Не могу ничего с собой поделать, но улыбает, как особо драматические моменты… Читать дальше…
gammershmidts 9 марта 2022, 13:34
Наконец Сначала ( запоем ) прочитала роман. Хочу посмотреть экранизацию.
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Умер известный голливудский актер Джеймс Каан Ему было 82 года.
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7 июля 2022 23:32
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