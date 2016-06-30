Крестный отец, 1972

В центре культовой криминальной драмы Фрэнсиса Форда Копполы оказывается нью-йоркский мафиозный клан во главе с доном Вито Корлеоне. Когда его сын Майкл возвращается с Западного фронта Второй мировой войны героем, дон Вито рассчитывает, что наследник продолжит семейное дело. Однако сам Майкл не стремиться попасть в преступные круги. Тем временем среди гангстерских семей Нью-Йорка зреет недовольство железной хваткой “крестного отца”.
Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945—1955 годов. Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой войны, гордость семьи, не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведёт дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение.
Не могу ничего с собой поделать, но улыбает, как особо драматические моменты… Читать дальше…