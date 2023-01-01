Приключения Посейдона, 1972

Крупномасштабная экранизация романа Пола Галлико начинается в новогоднюю ночь на роскошном океанском лайнере «Посейдон», идущем из Америки в Грецию. Празднование прерывается внезапным ударом гигантской волны, вызванной близким подводным землетрясением. Вода обрушивается на корабль и переворачивает его вверх дном. Небольшой горстке людей во главе со священником чудом удается пробраться в отсеки, еще не заполненные водой. Пассажирам придется пережить несколько жутких часов в напряженной борьбе за выживание, прежде чем они снова увидят свет солнца.