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Приключения Посейдона Приключения Посейдона
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The Poseidon Adventure

Приключения Посейдона, 1972

1972 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Крупномасштабная экранизация романа Пола Галлико начинается в новогоднюю ночь на роскошном океанском лайнере «Посейдон», идущем из Америки в Грецию. Празднование прерывается внезапным ударом гигантской волны, вызванной близким подводным землетрясением. Вода обрушивается на корабль и переворачивает его вверх дном. Небольшой горстке людей во главе со священником чудом удается пробраться в отсеки, еще не заполненные водой. Пассажирам придется пережить несколько жутких часов в напряженной борьбе за выживание, прежде чем они снова увидят свет солнца.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1972
Возраст 18+
Режиссер
Роналд Ним
В ролях
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Эрнест Боргнайн
Шелли Уинтерс
Ред Баттонс
Родди МакДауэлл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения Посейдона 7 постеров
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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