Приключения Посейдона, 1972

Mrs. Linda Rogo Я тут недавно заметила молодого офицера на палубе — такой чертовски знакомый... даже в одежде.

Mike Rogo Значит... он тебя узнал, и что?

Mrs. Linda Rogo Тебя это не беспокоит?

Mike Rogo Если бы меня это беспокоило, я бы тебя не женил.

Mrs. Linda Rogo Сначала ты меня шесть раз арестовал.