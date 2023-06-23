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Постер фильма Приключения Посейдона
7.1
Киноафиша Фильмы Приключения Посейдона
7.1

Приключения Посейдона

, 1972
The Poseidon Adventure
США / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Приключения Посейдона
7.1

О фильме

Крупномасштабная экранизация романа Пола Галлико начинается в новогоднюю ночь на роскошном океанском лайнере «Посейдон», идущем из Америки в Грецию. Празднование прерывается внезапным ударом гигантской волны, вызванной близким подводным землетрясением. Вода обрушивается на корабль и переворачивает его вверх дном. Небольшой горстке людей во главе со священником чудом удается пробраться в отсеки, еще не заполненные водой. Пассажирам придется пережить несколько жутких часов в напряженной борьбе за выживание, прежде чем они снова увидят свет солнца.

В ролях

Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Reverend Scott
Эрнест Боргнайн
Rogo
Шелли Уинтерс
Belle Rosen
Ред Баттонс
Martin
Родди МакДауэлл
Acres
Кэрол Линли
Nonnie
Стелла Стивенс
Линда Рого
Джек Альбертсон
Manny Rosen
Памела Сью Мартин
Susan
Артур О’Коннелл
Chaplain
Режиссер Роналд Ним
Сценарист Ирвин Аллен, Стёрлинг Силлифант, Уэнделл Мэйс, Пол Гэллико
Композитор Джон Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 декабря 1972
Дата выхода
19 января 1973 Бразилия L
1 декабря 1972 Великобритания
23 января 1986 Венгрия 18
25 января 1973 Германия 12
26 декабря 1972 Ирландия PG
13 декабря 1972 Нидерланды 14
5 апреля 1976 Польша 12
1 января 1974 Португалия Livre
13 декабря 1972 США PG
29 марта 1973 Франция TP
13 декабря 1972 Швеция 15
17 марта 1973 Япония G
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $84 563 118
Производство 20th Century Fox, Irwin Allen Productions, Kent Productions
Другие названия
The Poseidon Adventure, La aventura del Poseidón, L'aventure du Poséidon, Die Höllenfahrt der Poseidon, S.O.S. Poseidon, Приключения Посейдона, A Aventura do Poseidon, Aventura lui Poseidon, Chuyến Tàu Vĩnh Biệt, Dobrodružství Poseidonu, Dobrodružstvo Poseidona, Harpatka B'Posiedon, Het avontuur van de Poseidon, I peripeteia tou Poseidonos, L'aventura del Posidó, L'avventura del Poseidon, O Destino do Poseidon, Poseidon Adobenchâ, Poseidon Inferno, Poseidon-katastrofen, Poseidoni seiklus, Poseidono nuotykis, Poseydon Macerası, Poseydonning sarguzashtlari, Poseydonun macəraları, Poszeidon katasztrófa, S.S. Poseidonin seikkailu, S.S. Poseidons äventyr, S/S Poseidonin seikkailu, SOS Poseidon, SOS Poseidon kalder, SS Poseidonin seikkailu, Tragedia Posejdona, Η περιπέτεια του Ποσειδώνα, Посейдонның шытырман оқиғалары, Посејдонова авантура, Пригоди Посейдона, Приключението на Посейдон, Приключения «Посейдона», पोसाइडन एडवेंचर, ポセイドン・アドベンチャー（1972）, 海神號, 波塞冬历险, 포세이돈 어드벤처

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 23 июня 2023

Цитаты

Mrs. Linda Rogo Я тут недавно заметила молодого офицера на палубе — такой чертовски знакомый... даже в одежде.
Mike Rogo Значит... он тебя узнал, и что?
Mrs. Linda Rogo Тебя это не беспокоит?
Mike Rogo Если бы меня это беспокоило, я бы тебя не женил.
Mrs. Linda Rogo Сначала ты меня шесть раз арестовал.
Mike Rogo Пришлось как-то тебя с улиц убирать... пока не выйдешь за меня.

Отзывы о фильме

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