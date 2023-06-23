Приключения Посейдона, 1972

Крупномасштабная экранизация романа Пола Галлико начинается в новогоднюю ночь на роскошном океанском лайнере «Посейдон», идущем из Америки в Грецию. Празднование прерывается внезапным ударом гигантской волны, вызванной близким подводным землетрясением. Вода обрушивается на корабль и переворачивает его вверх дном. Небольшой горстке людей во главе со священником чудом удается пробраться в отсеки, еще не заполненные водой. Пассажирам придется пережить несколько жутких часов в напряженной борьбе за выживание, прежде чем они снова увидят свет солнца.
|19 января 1973
|Бразилия
|L
|1 декабря 1972
|Великобритания
|23 января 1986
|Венгрия
|18
|25 января 1973
|Германия
|12
|26 декабря 1972
|Ирландия
|PG
|13 декабря 1972
|Нидерланды
|14
|5 апреля 1976
|Польша
|12
|1 января 1974
|Португалия
|Livre
|13 декабря 1972
|США
|PG
|29 марта 1973
|Франция
|TP
|13 декабря 1972
|Швеция
|15
|17 марта 1973
|Япония
|G