Преуспевающий автор детективных романов сэр Эндрю Уайк приглашает к себе в гости Майло Тиндла, любовника своей жены. Тот прибывает в роскошный особняк писателя, где получает неожиданное предложение. Сэр Эндрю знает об их связи и даже готов отпустить жену. Но так как она привыкла жить в роскоши, небогатому ловеласу необходимо инсценировать ограбление дома Уайков. Сэр Эндрю получит страховку, а Майло продаст украденное и сможет дать любовнице достойное содержание. И писатель, и гость начинают разыгрывать хитроумные игры, каждая из которых должна непременно закончится трупом. Это — игра навылет.
|10 декабря 1972
|Россия
|12+
|12 июля 1973
|Великобритания
|30 августа 1973
|Германия
|30 декабря 1972
|Греция
|12 ноября 1973
|Дания
|15
|10 декабря 1972
|Казахстан
|26 декабря 1973
|Нидерланды
|10 декабря 1972
|США
|10 декабря 1972
|Украина
|19 апреля 1973
|Франция