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Постер фильма Игра навылет
7.9
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7.9

Игра навылет

, 1972
Sleuth
Великобритания, США / триллер, детектив / 18+
Постер фильма Игра навылет
7.9

О фильме

Преуспевающий автор детективных романов сэр Эндрю Уайк приглашает к себе в гости Майло Тиндла, любовника своей жены. Тот прибывает в роскошный особняк писателя, где получает неожиданное предложение. Сэр Эндрю знает об их связи и даже готов отпустить жену. Но так как она привыкла жить в роскоши, небогатому ловеласу необходимо инсценировать ограбление дома Уайков. Сэр Эндрю получит страховку, а Майло продаст украденное и сможет дать любовнице достойное содержание. И писатель, и гость начинают разыгрывать хитроумные игры, каждая из которых должна непременно закончится трупом. Это — игра навылет.

В ролях

Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Эндрю Уайк
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Inspector Doppler
Алек Коуторн
Inspector Doppler
Джон Мэтьюз
Ив Чаннинг
Marguerite Wyke
Тедди Мартин
Police Constable Higgs
John Matthews
Detective Sergeant Tarrant
Skeleton
Skeleton
Режиссер Джозеф Лео Манкевич
Сценарист Энтони Шаффер
Композитор Джон Эддисон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1972
Премьера в мире 10 декабря 1972
Дата выхода
10 декабря 1972 Россия 12+
12 июля 1973 Великобритания
30 августа 1973 Германия
30 декабря 1972 Греция
12 ноября 1973 Дания 15
10 декабря 1972 Казахстан
26 декабря 1973 Нидерланды
10 декабря 1972 США
10 декабря 1972 Украина
19 апреля 1973 Франция
MPAA PG
Производство Palomar Pictures International, American Broadcasting Company (ABC)
Другие названия
Sleuth, Juego mortal, Mord mit kleinen Fehlern, Игра на вылет, 'Sleuth' - Spårhunden, A mesterdetektív, Al-bolis al-serri, Autópsia de Um Crime, Autópsia dum Crime, De speurhond, Detektyw, Djävulskt spel, Dobbeltspil, El detective, Gli insospettabili, Jocuri fatale, Jogo Mortal, Kanlı Şaka, Karagah, La huella, Le Limier, Mestarihuijarit, Pirullista peliä, Provocari fatale, Seklys, Sleuth - Autópsia de um Crime, Spillet er slutt, Tantei , Trama Diabólica, Σλουθ, Το λαγωνικό, Копой, Нишпорка, Њушкало, 발자국, 偵探, 探偵スルース, 侦察, 추적

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb

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