В Госдуме сделали первое заявление о блокировке «Гугла» в РФ после удаления MAX из Google Play

Рулон туалетной бумаги в таз – и заливаю доверху: через 10 минут вся кухня и ванна сияют даже без дорогущего клининга

Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна

Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова

9 млн человек пошли на этот российский фильм в кино — и почти все вышли злыми: «так снимать о войне просто нельзя»

Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)

Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения

Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»

Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе

Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)