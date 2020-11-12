Авантюрист Рой Бин сам назначил себя судьей в районе реки Пекос, перестреляв сначала всякую шваль, ограбившую и избившую его самым подлым образом накануне. По мере того как идут годы и деревня превращается в городок, а городок в город, Бин встречает, судит, казнит и милует различных персонажей, женится, воспитывает дочь, а затем исчезает на много лет, чтобы однажды мистическим образом вернуться…
|6 декабря 1972
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|12+
|1 декабря 2025
|Италия
|6 декабря 1972
|Казахстан
|18 декабря 1972
|США
|6 декабря 1972
|Украина
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