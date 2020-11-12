Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жизнь и времена судьи Роя Бина
6.9
Киноафиша Фильмы Жизнь и времена судьи Роя Бина
6.9

Жизнь и времена судьи Роя Бина

, 1972
The Life and Times of Judge Roy Bean
США / комедия, вестерн, мелодрама / 18+
Постер фильма Жизнь и времена судьи Роя Бина
6.9

О фильме

Авантюрист Рой Бин сам назначил себя судьей в районе реки Пекос, перестреляв сначала всякую шваль, ограбившую и избившую его самым подлым образом накануне. По мере того как идут годы и деревня превращается в городок, а городок в город, Бин встречает, судит, казнит и милует различных персонажей, женится, воспитывает дочь, а затем исчезает на много лет, чтобы однажды мистическим образом вернуться…

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Судья Рой Бин
Рой Дженсон
Outlaw
Гари Комбс
Outlaw
Фред Брукфилд
Outlaw
Бенни Е. Доббинс
Outlaw
Ричард Фарнсуорт
Ричард Фарнсуорт
Outlaw
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Lily Langtry
Leroy Johnson
Outlaw
Фред Кроне
Outlaw
Терри Леонард
Outlaw
Режиссер Джон Хьюстон
Сценарист Джон Милиус
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 6 декабря 1972
Дата выхода
6 декабря 1972 Россия 12+
1 декабря 2025 Италия
6 декабря 1972 Казахстан
18 декабря 1972 США
6 декабря 1972 Украина
13 сентября 1973 Франция
MPAA PG
Производство Coleytown Productions, First Artists, National General Pictures
Другие названия
The Life and Times of Judge Roy Bean, El juez de la horca, El juez del patíbulo, Das war Roy Bean, Juge et hors-la-loi, Жизнь и времена судьи Роя Бина, Häng dem snabbt, I diki tou Roy Bean, Judge Roy Bean - Vestens blodige dommer, Kanunun bekçisi, L'uomo dai 7 capestri, L'uomo dai sette capestri, Law and order, O dikastis, O Juiz Roy Bean, Roi Bîn, Roy Bean, Roy Bean - Loven vest for Pecos, Roy Bean - O Homem da Lei!, Roy Bean - piru mieheksi, Roy Bean bíró élete és kora, Sędzia z Teksasu, Teisejo Rojaus Byno gyvenimas, The Hanging Judge, Viaţa şi vremurile judecătorului Roy Bean, Život a doba soudce Roye Beana, Život a doba sudcu Roya Beana, Животът и времената на съдията Рой Бийн, ロイ・ビーン, 奪命判官

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Judge Roy Bean [Бин извиняется перед женами маршалов] Я понимаю, что вы обиделись на то, что я назвал вас шлюхами. Прошу прощения. Я извиняюсь. Обратите внимание, что я не называл вас бесчувственными тварями, распутницами или низкоопущенными уличными шл###. Но я сказал "шлюхи". От этого никуда не деться. И за эту оговорку я прошу прощения.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Жизнь и времена судьи Роя Бина

Баффало Бил и индейцы
Баффало Бил и индейцы комедия, вестерн
1976, США
6.0
Карманные деньги
Карманные деньги комедия, вестерн
1972, США
5.0
Форт Апач, Бронкс
Форт Апач, Бронкс криминал, драма
1980, США
6.0
Ветер и лев
Ветер и лев драма, приключения, боевик
1975, США
7.0
Бассейн утопленников
Бассейн утопленников детектив, триллер
1975, США
6.0
Человек Макинтоша
Человек Макинтоша триллер
1973, США / Великобритания
6.0
Диллинджер
Диллинджер боевик, драма, криминал, биография
1973, США
6.0
Тройное эхо
Тройное эхо военный
1972, Великобритания
6.0
Жил-был обманщик
Жил-был обманщик боевик, драма, комедия, вестерн
1970, США
6.0
Иногда великая идея...
Иногда великая идея... драма, боевик, приключения
1970, США
6.0
Тайная война Гарри Фригга
Тайная война Гарри Фригга комедия, военный
1968, США
6.0
Омбре: Отважный стрелок
Омбре: Отважный стрелок вестерн, драма
1967, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Коробка со старыми зарядками больше не пылится без дела — придумала им 3 крутых применения и даже подзаработала
Хрустящие кабачки «Легче легкого» на зиму: украсят даже новогодний стол – рецепт для самых ленивых без стерилизации и часов у плиты
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
Не дайте одинаковым лицам себя обмануть! Угадайте за 1 минуту советские фильмы по 5 хитрым кадрам с близнецами (тест)
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше