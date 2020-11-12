Judge Roy Bean [Бин извиняется перед женами маршалов] Я понимаю, что вы обиделись на то, что я назвал вас шлюхами. Прошу прощения. Я извиняюсь. Обратите внимание, что я не называл вас бесчувственными тварями, распутницами или низкоопущенными уличными шл###. Но я сказал "шлюхи". От этого никуда не деться. И за эту оговорку я прошу прощения.