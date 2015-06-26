Холли Мартине, автор бульварных романов, в надежде получить работу приезжает в послевоенную Вену по приглашению старинного приятеля Гарри Лайма. Увы, буквально накануне тот погиб в результате несчастного случая.

По мнению полицейского Кэллоуэя, Лайм был темной личностью, рэкетиром и спекулянтом. Мартине решает провести собственное расследование, чтобы снять с друга обвинения в преступлениях, которые, как он уверен, тот не совершал.

Более того, Мартине уверен, что его друг был убит, а его убийца где-то рядом…