Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Холли Мартине, автор бульварных романов, в надежде получить работу приезжает в послевоенную Вену по приглашению старинного приятеля Гарри Лайма. Увы, буквально накануне тот погиб в результате несчастного случая.
По мнению полицейского Кэллоуэя, Лайм был темной личностью, рэкетиром и спекулянтом. Мартине решает провести собственное расследование, чтобы снять с друга обвинения в преступлениях, которые, как он уверен, тот не совершал.
Более того, Мартине уверен, что его друг был убит, а его убийца где-то рядом…
|3 марта 1950
|Австралия
|10 марта 1950
|Австрия
|1 января 1950
|Бразилия
|18 марта 1994
|Великобритания
|31 августа 1949
|Германия
|5 февраля 1950
|Греция
|19 октября 1949
|Дания
|30 декабря 1949
|Ирландия
|PG
|8 апреля 1950
|Испания
|30 ноября 1949
|Италия
|2 февраля 1950
|Канада
|19 сентября 2024
|Нидерланды
|6
|26 октября 1949
|Норвегия
|3 марта 1950
|Португалия
|7 мая 1999
|США
|13 сентября 2007
|Словакия
|13 января 1950
|Финляндия
|12 октября 1949
|Франция
|26 октября 1949
|Швеция
|9 августа 2008
|Южная Корея
|15
|9 сентября 1952
|Япония