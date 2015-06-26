Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Третий человек
Постер фильма Третий человек
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Третий человек

Третий человек

The Third Man 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Холли Мартине, автор бульварных романов, в надежде получить работу приезжает в послевоенную Вену по приглашению старинного приятеля Гарри Лайма. Увы, буквально накануне тот погиб в результате несчастного случая.

По мнению полицейского Кэллоуэя, Лайм был темной личностью, рэкетиром и спекулянтом. Мартине решает провести собственное расследование, чтобы снять с друга обвинения в преступлениях, которые, как он уверен, тот не совершал.

Более того, Мартине уверен, что его друг был убит, а его убийца где-то рядом…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1949
Премьера онлайн 26 июня 2015
Премьера в мире 31 августа 1949
Дата выхода
3 марта 1950 Австралия
10 марта 1950 Австрия
1 января 1950 Бразилия
18 марта 1994 Великобритания
31 августа 1949 Германия
5 февраля 1950 Греция
19 октября 1949 Дания
30 декабря 1949 Ирландия PG
8 апреля 1950 Испания
30 ноября 1949 Италия
2 февраля 1950 Канада
19 сентября 2024 Нидерланды 6
26 октября 1949 Норвегия
3 марта 1950 Португалия
7 мая 1999 США
13 сентября 2007 Словакия
13 января 1950 Финляндия
12 октября 1949 Франция
26 октября 1949 Швеция
9 августа 2008 Южная Корея 15
9 сентября 1952 Япония
Сборы в мире $1 423 987
Производство London Film Productions
Другие названия
The Third Man, El tercer hombre, Der dritte Mann, Третий человек, Kolmas mies, Le troisième homme, Tretí Muž, 黑獄亡魂, A harmadik ember, Al treilea om, Carol Reed's Production The Third Man, Daisan no otoko, De derde man, Den tredje mand, Den tredje mann, Den tredje mannen, El tercer home, Il terzo uomo, Người Thứ Ba, O 3º Homem, O Terceiro Homem, The 3rd Man, Treći čovjek, Trečiasis asmuo, Třetí muž, Tretji človek, Trzeci człowiek, Uchinchi odam, Üçüncü adam, Üçüncü Adam Kim?, Ο τρίτος άνθρωπος, Третият човек, Третя людина, Трећи човек, 第三の男, 第三人
Режиссер
Кэрол Рид
В ролях
Джозеф Коттен
Джозеф Коттен
Алида Валли
Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Третий человек
Печать зла 7.6
Печать зла (1958)
На север через северо-запад 7.6
На север через северо-запад (1959)
Земляничная поляна 7.7
Земляничная поляна (1957)
В случае убийства набирайте "М" 8.3
В случае убийства набирайте "М" (1954)
В порту 8.0
В порту (1954)
Плата за страх 7.7
Плата за страх (1953)
Все о Еве 7.9
Все о Еве (1950)
Сансет бульвар 7.3
Сансет бульвар (1950)
Сокровища Сьерра Мадре 8.3
Сокровища Сьерра Мадре (1948)
Двойная страховка 8.3
Двойная страховка (1944)
Мальтийский сокол 8.1
Мальтийский сокол (1941)
Гроздья гнева 8.2
Гроздья гнева (1940)

Рейтинг фильма

7.7

7.7
14 голосов
8.1 IMDb
Третий человек - смотреть в онлайн-кинотеатре

Третий человек

Третий человек

Похожие фильмы онлайн

Земляничная поляна
 
В порту
 
В случае убийства набирайте "М"
 
Цитаты
Harry Lime Не будь таким мрачным. В конце концов, это не так уж плохо. Как говорит один парень, в Италии три десятка лет при Борджиа были войны, террор, убийства и кровь, но они создали Микеланджело, Леонардо да Винчи и эпоху Возрождения. В Швейцарии была братская любовь — 500 лет демократии и мира, и что это дало? Часы с кукушкой. Прощай, Холли.
Слушать
саундтрек фильма Третий человек
