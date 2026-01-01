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7.6
Киноафиша
Фильмы
Горький рис
7.6
Горький рис
, 1949
Riso amaro
Италия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
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Места съёмок
7.6
Причины посмотреть
В названии "Горький рис" скрыта игра слов, его так же можно перевести как "горький смех". Слова "рис" и "смех" в итальянском языке пишутся одинаково.
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В ролях
Витторио Гассман
Walter
Дорис Даулинг
Francesca
Сильвана Мангано
Silvana
Раф Валлоне
Marco
Чекко Риссоне
Aristide
Нико Пепе
Beppe
Адриана Сивьери
Celeste
Лия Корелли
Amelia
Мария Грация Франчия
Gabriella
Деди Ристори
Anna
Режиссер
Джузеппе Де Сантис
Сценарист
Карло Лиццани
,
Джузеппе Де Сантис
,
Джанни Пуччини
,
Коррадо Альваро
Композитор
Гоффредо Петрасси
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
1949
Премьера в мире
7 сентября 1949
Дата выхода
27 октября 1950
Германия
21 сентября 1949
Италия
17 марта 1967
СССР
18 сентября 1950
США
7 октября 1949
Франция
Бюджет
70 000 000 ITL
Производство
Lux Film
Другие названия
Riso amaro, Bitter Rice, Bitterer Reis, Arroz amargo, Bittere rijst, Bittert ris, Gorak pirinadž, Acı pirinç, Bitter ris, Gorzki ryż, Kartūs ryžiai, Katkeraa riisiä, Keserű rizs, Le riz amer, Orez amar, Pikro ryzi, Pothoi stous valtous, Rispigen, Riz amer, Гіркий рис, Горький рис, にがい米
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Рейтинг фильма
7.6
Оцените
13
голосов
7.6
IMDb
Отзывы о фильме
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