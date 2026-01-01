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Рейтинг фильма
7.4
Оцените11 голосов
7.4IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
Sailor[после того, как Сэм разбил машину]Что случилось?
Sam MastersonДорога повернула, а я — нет.
Отзывы о фильме
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