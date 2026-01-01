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Постер фильма Странная любовь Марты Айверс
7.4
Киноафиша Фильмы Странная любовь Марты Айверс
7.4

Странная любовь Марты Айверс

, 1946
The Strange Love of Martha Ivers
США / драма, нуар / 18+
Постер фильма Странная любовь Марты Айверс
7.4

О фильме

Героиня фильма Марта Айверс собирается убежать с возлюбленным, но случайно убивает свою тетку. Побег не состоялся, возлюбленный исчез, а Марта унаследовала огромное фамильное состояние…

В ролях

Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Марта Айверс
Ван Хефлин
Сэм Мастерсон
Лизабет Скотт
Toni Marachek
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Walter O'Neil
Джудит Андерсон
Mrs. Ivers
Роман Бонен
Mr. O'Neil
Дэррил Хикман
Sam - As a Child
Янис Уилсон
Martha - As a Child
Энн Доран
Bobbi St. John
Фрэнк Орт
Hotel Clerk
Режиссер Льюис Майлстоун
Сценарист Роберт Россен, Джон Патрик
Композитор Miklós Rózsa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 13 июня 1946
Дата выхода
19 августа 1946 Великобритания
19 августа 1946 Дания 15
10 ноября 1947 Италия
12 сентября 1946 Мексика
27 февраля 1948 Португалия
13 сентября 1946 США
21 ноября 1947 Финляндия
5 ноября 1947 Франция
24 февраля 1947 Швеция
Производство Hal Wallis Productions
Другие названия
The Strange Love of Martha Ivers, El extraño amor de Martha Ivers, Die seltsame Liebe der Martha Ivers, El extraño caso de Martha Ivers, Amartoles gynaikes, Cudna ljubav Marte Ivers, Čudna ljubav Marthe Ivers, Den gådefulde Martha Ivers, Dziwna miłość Marthy Ivers, Dziwna miłość Marty Ivers, En diabolisk kvinna, Fallet Martha Ivers, L'emprise du crime, L'estrany amor de Marta Ivers, Lo strano amore di Marta Ivers, Love Lies Bleeding, Martha Ivers furcsa szerelme, Martha Ivers'in Aşkı, Martha Iversin outo rakkaus, Meaningful Glances, Mysteriet Martha Ivers, O Estranho Amor de Martha Ivers, O Tempo Não Apaga, Paholaisnainen, Podivná láska Marty Iversové, Seltsame Liebe der Martha Ivers, Strange Love, Strania iubire a lui Martha Ivers, Αμαρτωλές γυναίκες, Странната любов на Марта Айвърс, Странная любовь Марты Айверс, 呪いの血, El extraño crimen de Martha Ivers, Whisper Her Name

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

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