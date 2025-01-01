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Однажды в Газе
Однажды в Газе
Once Upon a Time in Gaza
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$140 901
Производство
A A Films, Cocoon Films, Eurimages
Другие названия
Once Upon a Time in Gaza
Режиссер
Arab Nasser
Tarzan Nasser
В ролях
Надер Абд Альхай
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
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