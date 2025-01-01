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Левша
Левша
Left-Handed Girl
Напомним о выходе в прокат
драма
семейный
Страна
Тайвань / Франция / США / Сингапур
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2025
Производство
Cinema Inutile, Good Chaos, Le Pacte
Другие названия
Left-Handed Girl, 左撇子女孩
Режиссер
Цоу Ши-Чин
В ролях
Джанель Цай
Нина Е
Blaire Chang
Хуан Тэнхуэй
Акио Чэнь
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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