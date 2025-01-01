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Седло
Седло
Pillion
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
драма
Страна
Ирландия / США
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2025
Производство
BBC Film, British Film Institute (BFI), Element Pictures
Другие названия
Pillion
Режиссер
Harry Lighton
В ролях
Александр Скарсгард
Гарри Меллинг
Georgina Hellier
Brian Martin
Zamir Mesiti
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
12
голосов
6.8
IMDb
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