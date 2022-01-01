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Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Claudia Cardinale
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Клаудия Кардинале
Claudia Cardinale
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Дата рождения
15 апреля 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Клаудия Кардинале
Родилась 15 апреля 1938 года. Тунис.
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Фильмография Клаудия Кардинале
Римские свидания
мелодрама, комедия
2016, Испания
7.0
Эффи
драма
2014, Великобритания
6.0
Пьетро Джерми. Хороший, красивый, злой
документальный
2009, Италия
0.0
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Ищу жениха с оплатой всех расходов
комедия
2007, Франция
4.0
А теперь, дамы и господа...
мелодрама
2002, Франция / США
4.0
Мой лучший враг – Клаус Кински
биография, документальный
1999, Германия / Великобритания / США
7.0
Сын Розовой пантеры
комедия, криминал
1993, Италия
3.0
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