С именем писателя Богумила Грабала, которого называли Кафкой и Гашеком в одном лице, связаны лучшие ленты Иржи Менцеля – яркого представителя чешской «новой волны». Фильм «Воспоминания», как он назывался в оригинале, стал «поиском утраченного времени» и для самого режиссера, скованного цепями идеологической цезуры. Вновь, как в старые добрые времена, Менцель предстает здесь как тонкий лирик, передающий неуловимые оттенки переживаний своих комичных трогательных и беззащитных героев. Ноту жизнерадостного эротизма вносит прекрасная словацкая актриса Магда Вашариова, сыгравшая здесь свою лучшую роль. Фильм был готов к выпуску в советский прокат еще в 1982 году, но по «просьбе чешских товарищей» его появление было отложено на долгие годы.

Премии:

- Почетный диплом на Венецианском МКФ за «юмор, вкус и жизнерадостность» в 1981 году.

- Премия чехословацких кинокритиков (1981).