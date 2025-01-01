С именем писателя Богумила Грабала, которого называли Кафкой и Гашеком в одном лице, связаны лучшие ленты Иржи Менцеля – яркого представителя чешской «новой волны». Фильм «Воспоминания», как он назывался в оригинале, стал «поиском утраченного времени» и для самого режиссера, скованного цепями идеологической цезуры. Вновь, как в старые добрые времена, Менцель предстает здесь как тонкий лирик, передающий неуловимые оттенки переживаний своих комичных трогательных и беззащитных героев. Ноту жизнерадостного эротизма вносит прекрасная словацкая актриса Магда Вашариова, сыгравшая здесь свою лучшую роль. Фильм был готов к выпуску в советский прокат еще в 1982 году, но по «просьбе чешских товарищей» его появление было отложено на долгие годы.
Премии:
- Почетный диплом на Венецианском МКФ за «юмор, вкус и жизнерадостность» в 1981 году.
- Премия чехословацких кинокритиков (1981).
Прелестная чревоугодница Мария, недавно вышедшая замуж за местного технократа Францина, наслаждается жизнью, которую не может омрачить некоторая сухость и унылость молодого супруга. Безмятежность ее существования нарушает лишь влюбленный в нее неисправимый романтик Пепин, озорник и балагур, сыпящий направо и налево причудливыми историями про обжорливую бабу или енота-клептомана. Однако соблазнить Марию он способен лишь на то, чтобы влезть с ней на трубу пивоваренного завода. Времена романтиков прошли – побеждают рационалисты.
|27 октября 1983
|США
|22 марта 1989
|Франция
|2 июля 2020
|Чехия
|1 февраля 1981
|Чехословакия