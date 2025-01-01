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Постер фильма В старые добрые времена
Постер фильма В старые добрые времена
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы В старые добрые времена

В старые добрые времена

Postriziny 18+
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О фильме

С именем писателя Богумила Грабала, которого называли Кафкой и Гашеком в одном лице, связаны лучшие ленты Иржи Менцеля – яркого представителя чешской «новой волны». Фильм «Воспоминания», как он назывался в оригинале, стал «поиском утраченного времени» и для самого режиссера, скованного цепями идеологической цезуры. Вновь, как в старые добрые времена, Менцель предстает здесь как тонкий лирик, передающий неуловимые оттенки переживаний своих комичных трогательных и беззащитных героев. Ноту жизнерадостного эротизма вносит прекрасная словацкая актриса Магда Вашариова, сыгравшая здесь свою лучшую роль. Фильм был готов к выпуску в советский прокат еще в 1982 году, но по «просьбе чешских товарищей» его появление было отложено на долгие годы.

Премии:
- Почетный диплом на Венецианском МКФ за «юмор, вкус и жизнерадостность» в 1981 году.
- Премия чехословацких кинокритиков (1981).

Прелестная чревоугодница Мария, недавно вышедшая замуж за местного технократа Францина, наслаждается жизнью, которую не может омрачить некоторая сухость и унылость молодого супруга. Безмятежность ее существования нарушает лишь влюбленный в нее неисправимый романтик Пепин, озорник и балагур, сыпящий направо и налево причудливыми историями про обжорливую бабу или енота-клептомана. Однако соблазнить Марию он способен лишь на то, чтобы влезть с ней на трубу пивоваренного завода. Времена романтиков прошли – побеждают рационалисты.

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 1 февраля 1981
Дата выхода
27 октября 1983 США
22 марта 1989 Франция
2 июля 2020 Чехия
1 февраля 1981 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Postriziny, Cutting it Short, Tijeretazos, Postřižiny, Alle vil elske Maria, Flickan i ölet, Kort, men godt?, Kurzgeschnitten, När seklet var kort, Postrzyżyny, Ritagli, Senais gerais laikais, Shortcuts, Sörgyári capriccio, Striženo, skraćeno, Striženo, skraćeno/Striženo-košeno, Tyttö kaljassa, Une blonde émoustillante, В старые добрые времена
Режиссер
Иржи Мензель
Иржи Мензель
В ролях
Яромир Ганзлик
Петр Чепек
Мирослав Донутил
Зденек Подскальски
Рудольф Грушинский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
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