Свинцовые времена, 1981

Это хроники жизни двух немецких сестер, чей характер действительно определяет их судьбу. Марианна, ставшая радикалкой в результате событий середины 1970-х годов, присоединяется к ячейке террористов и просит сестру Джулиану забрать ее четырехлетнего сына. Из-за обязательств перед своим любовником Вольфгангом и карьеры писательницы, Джулиана, поколебавшись, отказывает, и ее решение вызывает ужасные последствия: Бывший муж Марианны убивает себя, и мальчика отдают на воспитание государству.



Когда железная Марианна позже заявляется с двумя своими товарищами, она не только использует Джулианну в своих целях, но и унижает, издеваясь над ее стилем жизни и активизмом в свободное время. Тогда как Джулиана борется с правительством в печати, военизированная Марианна совершает вооруженные теракты, включая ограбления банков. Позже, когда Марианна загадочно умирает в тюрьме, Джулиану переполняет чувство вины, и она начинает доказывать, что ее сестру официально заставили замолчать.