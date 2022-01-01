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Свинцовые времена Свинцовые времена
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Die bleierne Zeit

Свинцовые времена, 1981

1981 / ФРГ
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Это хроники жизни двух немецких сестер, чей характер действительно определяет их судьбу. Марианна, ставшая радикалкой в результате событий середины 1970-х годов, присоединяется к ячейке террористов и просит сестру Джулиану забрать ее четырехлетнего сына. Из-за обязательств перед своим любовником Вольфгангом и карьеры писательницы, Джулиана, поколебавшись, отказывает, и ее решение вызывает ужасные последствия: Бывший муж Марианны убивает себя, и мальчика отдают на воспитание государству.

Когда железная Марианна позже заявляется с двумя своими товарищами, она не только использует Джулианну в своих целях, но и унижает, издеваясь над ее стилем жизни и активизмом в свободное время. Тогда как Джулиана борется с правительством в печати, военизированная Марианна совершает вооруженные теракты, включая ограбления банков. Позже, когда Марианна загадочно умирает в тюрьме, Джулиану переполняет чувство вины, и она начинает доказывать, что ее сестру официально заставили замолчать.

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 4 сентября 1981
Возраст 18+
Режиссер
Маргарете фон Тротта
В ролях
Ютта Лямпе
Барбара Зукова
Барбара Зукова
Рюдигер Фоглер
Дорис Шаде
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свинцовые времена 1 постер
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