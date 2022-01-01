Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Барбара Зукова

Барбара Зукова

Barbara Sukowa
Барбара Зукова
Барбара Зукова Barbara Sukowa
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 февраля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Бремен, ФРГ (Германия)
Рост
165 см
Биография Барбары Зуковой

Родилась 2 февраля 1950 года. Бремен, ФРГ (Германия).

Фильмография Барбары Зуковой
Сын Америки
Сын Америки
драма 2019, США
5.0
Рокка меняет мир
Рокка меняет мир
приключения, комедия, драма, семейный 2019, Германия
6.0
Стефан Цвейг: Прощание с Европой
Стефан Цвейг: Прощание с Европой
драма 2016, Австрия / Германия / Франция
6.0
История со вкусом карри
История со вкусом карри
драма 2008, Германия
0.0
Джонни Мнемоник
Джонни Мнемоник
боевик, триллер, фантастика 1995, США
6.0
Европа
Европа
триллер, драма 1991, Дания / Франция / Швеция
6.0
Свинцовые времена
Свинцовые времена
драма 1981, ФРГ
7.0
Лола
Лола
драма 1981, ФРГ
7.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши