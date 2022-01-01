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Барбара Зукова
Барбара Зукова
Barbara Sukowa
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Барбара Зукова
Barbara Sukowa
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Дата рождения
2 февраля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Бремен, ФРГ (Германия)
Рост
165 см
Биография Барбары Зуковой
Родилась 2 февраля 1950 года. Бремен, ФРГ (Германия).
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Фильмография Барбары Зуковой
Сын Америки
драма
2019, США
5.0
Рокка меняет мир
приключения, комедия, драма, семейный
2019, Германия
6.0
Стефан Цвейг: Прощание с Европой
драма
2016, Австрия / Германия / Франция
6.0
История со вкусом карри
драма
2008, Германия
0.0
Джонни Мнемоник
боевик, триллер, фантастика
1995, США
6.0
Европа
триллер, драма
1991, Дания / Франция / Швеция
6.0
Свинцовые времена
драма
1981, ФРГ
7.0
Лола
драма
1981, ФРГ
7.0
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