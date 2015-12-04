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Рокко и его братья Рокко и его братья
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Rocco e i suoi fratelli

Рокко и его братья, 1960

1960 / Франция / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Овдовевшая Росария Паронди и четверо её сыновей решают переехать из нищей Сицилийской деревни в Милан, где живёт пятый сын. В поисках лучшей доли и достойного заработка братья не гнушаются никакой работы. Постепенно каждый находит своё место.

Но отношения в некогда сплоченной семье раскалываются: красавец Рокко вступает в противоборство со своим жестоким братом Симоном. «Яблоком раздора» становится девушка легкого поведения Надя, решившая оставить работу и выйти замуж. Именно ее расположения добиваются братья.

Ожесточённая вражда способна завести их слишком далеко, вплоть до убийства...

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 6 сентября 1960
Режиссер
Лукино Висконти
В ролях
Ален Делон
Ален Делон
Ренато Сальватори
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Катина Паксино
Alessandra Panaro
Все актеры и съемочная группа
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Рокко и его братья

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саундтрек фильма Рокко и его братья
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
4, 11 и 18 декабря в киноцентре «Родина» будет показан цикл фильмов, объединенных заглавием «В кино с Делоном» Ален Делон, кинозвезда, секс-символ, обладатель премии «Сезар» и офицер ордена Почетного легиона, не нуждается в представлении. А вот представление нуждалось в Делоне на протяжении
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4 декабря 2015 00:00
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