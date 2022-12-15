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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Япония

Рейтинг японских фильмов

Ходячий замок
1 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
2 Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
боевик, приключения, анимация 2020, Япония
8.9
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Унесенные призраками
3 Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.6
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Ее заветное желание
4 Ее заветное желание
анимация, драма, мелодрама 2020, Япония
8.6
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Твое имя
5 Твое имя
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Красавица и дракон
6 Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.5
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Вайолет Эвергарден. Фильм
7 Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.3
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Дитя погоды
8 Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.3
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Проза бродячих псов. Фильм
9 Проза бродячих псов. Фильм
анимация, аниме 2018, Япония
8.2
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Принцесса Мононоке
10 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
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Укрась прощальное утро цветами обещания
11 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
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Небесный замок Лапута
12 Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме 1986, Япония
8.1
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Быстрый и мертвый
13 Быстрый и мертвый
вестерн 1995, США / Япония
8.1
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Васаби
14 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Годзилла
15 Годзилла
боевик, фантастика 1998, США / Япония
8.0
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Ветер крепчает
16 Ветер крепчает
драма, анимация, аниме 2013, Япония
7.9
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Навсикая из долины Ветров
17 Навсикая из долины Ветров
фантастика, аниме , приключения, драма, анимация 1984, Япония
7.8
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Инферно
18 Инферно
триллер, приключения 2016, США / Япония / Турция / Венгрия
7.8
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Мой сосед Тоторо
19 Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация 1988, Япония
7.7
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Мирай из будущего
20 Мирай из будущего
анимация, фэнтези, аниме 2018, Япония
7.7
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Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
21 Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
анимация, аниме 2019, Япония
7.7
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Мэри и ведьмин цветок
22 Мэри и ведьмин цветок
анимация, приключения, аниме 2017, Япония
7.7
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Рыбка Поньо на утесе
23 Рыбка Поньо на утесе
анимация, семейный, приключения, аниме 2008, Япония
7.6
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Норвежский лес
24 Норвежский лес
драма 2010, Япония
7.6
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Мертвец
25 Мертвец
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
7.6
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Ведьмина служба доставки
26 Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме 1989, Япония
7.5
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Дети моря
27 Дети моря
анимация, аниме 2019, Япония
7.5
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Жил был кот
28 Жил был кот
анимация, детский, комедия 2016, Япония
7.4
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Ушедшие
29 Ушедшие
драма 2008, Япония
7.4
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Контроль
30 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Наруто: Последний фильм
31 Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме 2014, Япония
7.4
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Код Гиас: Лелуш воскресший
32 Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези 2019, Япония
7.4
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Проклятие
33 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
34 Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
ужасы, триллер 2010, США / Япония
7.2
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Промар
35 Промар
аниме 2019, Япония
7.1
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Сядь за руль моей машины
36 Сядь за руль моей машины
драма 2021, Япония
6.8
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Охотник на монстров
37 Охотник на монстров
фэнтези 2020, США / Германия / Япония / Китай
6.8
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