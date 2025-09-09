Меню
Киноафиша Фильмы Тецуо: Железный человек

Тецуо: Железный человек

Tetsuo 18+
О фильме

После того, как добропорядочный клерк случайно сбил во время поездки домой безумного технофетишиста, с ним стали происходить странные вещи — похоже, сквозь его тело прорастают металлические гаджеты. Клерку плохо, но Токио придется еще хуже — вместе с гаджетами в нем прорастает неутолимая ярость.
Страна Япония
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 июля 1989
Дата выхода
7 апреля 2025 Италия
22 апреля 1992 США NR
5 октября 1994 Франция
1 июля 1989 Япония
Производство F2, Japan Home Video (JHV), K2 Spirit
Другие названия
Tetsuo, Tetsuo: The Iron Man, Tetsuo: el hombre de hierro, Tetsuo - Człowiek z żelaza, Tetsuo - O Homem de Aço, Tetsuo - The First Cut, Tetsuo - The Iron Man, Tetsuo - Vasember, Tetsuo I. El hombre de hierro, Tetsuo, el hombre de hierro, Tetsuo: O Homem de Ferro, Tetsuo: Ο σιδερένιος άνθρωπος, The Ironman, Ατσαλένιος άνδρας, Тэцуо, железный человек, 金属兽, 鉄男, 铁男, 铁男1：金属兽, 鐵男：金屬獸
Режиссер
Синья Цукамото
Синья Цукамото
В ролях
Кей Фудзивара
Нобу Канаока
Наомаса Мусака
Синья Цукамото
Синья Цукамото
Рэндзи Исибаси
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 27 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2467 В жанре «фантастика»  323 В жанре «триллер»  492 В жанре «ужасы»  208 В фильмах Японии  72
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Новости о фильме
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Не только Дэвид Кроненберг.
9 сентября 2025 00:31
Все новости фильма
Кадры из фильма
