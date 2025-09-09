После того, как добропорядочный клерк случайно сбил во время поездки домой безумного технофетишиста, с ним стали происходить странные вещи — похоже, сквозь его тело прорастают металлические гаджеты. Клерку плохо, но Токио придется еще хуже — вместе с гаджетами в нем прорастает неутолимая ярость.
СтранаЯпония
Продолжительность1 час 9 минут
Год выпуска1989
Премьера в мире1 июля 1989
Дата выхода
7 апреля 2025
Италия
22 апреля 1992
США
NR
5 октября 1994
Франция
1 июля 1989
Япония
ПроизводствоF2, Japan Home Video (JHV), K2 Spirit
Другие названия
Tetsuo, Tetsuo: The Iron Man, Tetsuo: el hombre de hierro, Tetsuo - Człowiek z żelaza, Tetsuo - O Homem de Aço, Tetsuo - The First Cut, Tetsuo - The Iron Man, Tetsuo - Vasember, Tetsuo I. El hombre de hierro, Tetsuo, el hombre de hierro, Tetsuo: O Homem de Ferro, Tetsuo: Ο σιδερένιος άνθρωπος, The Ironman, Ατσαλένιος άνδρας, Тэцуо, железный человек, 金属兽, 鉄男, 铁男, 铁男1：金属兽, 鐵男：金屬獸