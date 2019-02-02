«Мирай из будущего»: Рецензия Киноафиши

Феликс Зилич об аниме, которое номинировано на «Оскар», и о его создателе

Последние годы японское кино принято хоронить. Ушли в вечность великие классики. Молодые бунтари, совсем недавно будоражившие воображение, завяли, успокоились или просто потерялись.Тем не менее, в «оскаровском пуле» 2019 года две японские картины - «Магазинные воришки» и «Мирай из будущего». Что примечательно, обе волшебным образом попали в российский прокат, а это по нашим временам почти чудо. Есть в этом маленьком чуде, разумеется, и определенная дань прокатной традиции, но вряд ли кто-то будет спорить, что Корээда и Хосода заработали столько внимания заслуженно.

Мамору Хосода получил неофициальный статус главного наследника Миядзаки еще до начала своей звездной карьеры. Легенда про двух мастеров начинается еще в 1989 году, когда 21-летний Хосода принял участие в экзамене на место стажёра-аниматора в студии Ghibli. Вместо двух тестовых картинок молодой художник прислал 150, после чего получил короткое письмо от самого сенсея. «У вас есть несомненный талант, - писал старик Хаяо, - Но боюсь, что на нашей студии вы его потеряете, здесь вам будет тесно». «Тогда просто поставьте меня во главе хора», - написал в письме смелый новичок, но ответа не получил. Сотрудники студии объяснили наглецу: Миядзаки-сан редко общается с конкурсантами, из всех кандидатов он ответил только двоим; это большая честь для аниматора, поэтому просто послушно примите отказ. Много лет спустя Хосоду, уже опытного ремесленника из Toei Animation, пригласят на Ghibli ставить «Ходячий замок Хаула». После нескольких месяцев серьезной работы, сотен зарубленных идей и десятков стычек с новыми коллегами Хосоде станет тесно, и он сбежит из проекта. Старик Миядзаки будет вынужден вернуться из добровольного изгнания, чтобы собственноручно пустить «Ходячий замок» с конвеера.

«Мирай из будущего»

Молодого наглеца к этому моменту уже возьмут на студию Madhouse экранизировать культовый фантастический роман «Девочка, покорившая время». Новый шеф предоставит Хосоде полный карт-бланш, согласившись на все его креативные предложения. Киноактёры вместо профессиональных актёров озвучки, новаторская анимация, полностью переписанный сценарий. Фильм осторожно, почти без рекламы, выпустят на 21 экране, но сарафан окажется настолько бешеным, что прокатывать «Девочку» станут даже в России. Начальство Madhouse будет от всего этого в восторге, поэтому разрешит использовать для следующей картины любой материал.

После второго проекта на Madhouse Хосода все равно сбежит и откроет собственную студию - Studio Chizu. Чтобы установить полный креативный контроль он даже распрощается со своей постоянной сценаристкой. Отныне Хосода сам пишет все сценарии, а после выхода каждого фильма на экраны выпускает еще и новелизации за собственным авторством, где популярно разжевывает вещи, которые остались за кадром. Благодаря этому, в каждом фильме Хосоды всегда очень много… Хосоды. Школа, в которую ходят его юные герои, чаще всего школа, в которой учился он сам. Красивые полянки, горные пейзажи, картины на стене, синее небо за окном, бегающая вокруг дерева собака - режиссёр делится увиденным, рассказывая истории, взятые из жизни.

«Мирай из будущего»

Простые бытовые истории с парой фантастических допущений. Например, «Летние войны» появились после того, как режиссёр наконец... женился. К этому моменту он уже похоронил родителей и всех родственников, но внезапно обнаружил себя в новой семье, очень большой и невероятно дружной. Из нового опыта родилась история о том, как девушка приглашает своего парня в деревню на 90-летний юбилей своей прабабушки, парень сначала узнаёт, что его подруга - из древнего самурайского рода, а под конец они все вместе спасают мир.

«Мираи из будущего» - самый личный из фильмов режиссера, но при этом и самый универсальный. Здесь нет обычной мультяшной мишуры, никто не спасает мир, никто не сражается с драконами. До финальных 20 минут история развивается в стенах одного дома, где словно в камере-одиночке заперт маленький мальчик, который даже не знает своей фамилии. Маленькому Куну всего четыре года. Совсем недавно он был счастлив, потому что ощущал себя центром Вселенной, но теперь в доме появилась маленькая сестрёнка. Вымотанные родители почти не обращают на пацана внимания. Первые полчаса главный герой ведёт себя очень-очень плохо. Малыша практически трясёт от праведного гнева. Он истерит, ломает вещи. Маленькие ручки тянутся к горлу младенца, искренне желая если не задушить, то хотя бы сделать ненавистной сестре очень-очень больно. Но именно в этот день в доме маленького Куна появляется неожиданный гость. Его сестра Мирай, которой почему-то 16 лет. Мирай из будущего.

«Мирай из будущего»

Гость будет далеко не один. «Мирай из будущего» - это «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса, рассказанная на языке «Винни Пуха» и «Карлсона». С каждым новым «рождественским призраком» мир маленького Куна будет меняться, становиться больше и ярче, но также и сложнее. Один призрак принесет с собой пафос и голос Тора, другой - море дурацких шуток. В момент прихода финального - вам будет по-настоящему страшно. Катарсиса подобной силы в анимации вы еще никогда не видели. Настоящий экзистенциальный ужас был и у Диккенса, но редкий человек мог ассоциировать себя со Скруджем. В фильме Хосоды бездна смотрит в бездну как на сеансе семейной психотерапии. Все глядят друг на друга, но видят зеркало и собственное отражение. После киносеанса стал в лифте невольным свидетелем «сцены после титров» из жизни. Мать пытала ушибленного мультфильмом 10-летнего сына. Понравилось? Понравилось. Серьезно? Серьезно. Точно понравилось? Точно понравилось.

Но самое большое зеркало принадлежит здесь снова Хосоде. Мирай – имя дочери режиссера. В мультфильме мать Мирай вскоре после рождения дочери вернулась на работу, а отец стал домохозяйкой. По словам Хосоды самое главное впечатление из аналогичного периода в его жизни - это детская ревность. У режиссера в детстве не было братьев или сестёр, поэтому когда он начал замечать как странно ведут себя дети (да-да, их двое), но был порядком шокирован и удивлён. Зато у Хосоды был отец, который всю жизнь проработал на железной дороге, поэтому на этот раз поезда, большие и маленькие, будут присутствовать почти в каждой сцене.

Все четыре самостоятельных фильма Хосоды были удостоены призов японской киноакадемии в номинации лучший полнометражный мультфильм года. Пятый - за «Мирай из будущего» - явно будет получен 1 марта, когда состоится следующая официальная церемония.

Феликс Зилич