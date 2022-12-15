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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Детский

Рейтинг фильмов в жанре детский

Холодное сердце 2
1 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Суперсемейка 2
2 Суперсемейка 2
анимация, детский 2018, США
8.2
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Ежик в тумане
3 Ежик в тумане
детский 1975, СССР
8.0
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
4 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Смешарики. Начало
5 Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
7.9
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Кролик Питер
6 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
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Angry Birds 2 в кино
7 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
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Тачки 3
8 Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.8
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Фиксики против кработов
9 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
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История игрушек 4
10 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Фиксики. Большой секрет
11 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Полет навигатора
12 Полет навигатора
детский, приключения, фантастика 1986, США
7.6
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Иван Царевич и Серый Волк 3
13 Иван Царевич и Серый Волк 3
анимация, детский, семейный 2015, Россия
7.6
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Три богатыря и принцесса Египта
14 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
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Сезон охоты 3
15 Сезон охоты 3
детский, анимация 2010, США
7.5
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Мы — монстры
16 Мы — монстры
анимация, детский 2017, Германия
7.5
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Сказ о Петре и Февронии
17 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
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Жил был кот
18 Жил был кот
анимация, детский, комедия 2016, Япония
7.4
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My Little Pony в кино
19 My Little Pony в кино
анимация, детский 2017, США / Канада
7.4
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Смешарики. Дежавю
20 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
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Снежная королева: Зазеркалье
21 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Тролли. Мировой тур
22 Тролли. Мировой тур
анимация, детский 2020, США
7.1
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Снежная королева 3: огонь и лед
23 Снежная королева 3: огонь и лед
анимация, детский 2016, Россия
6.9
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Иван Царевич и Серый Волк 4
24 Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский 2019, Россия
6.9
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Два хвоста
25 Два хвоста
анимация, детский 2018, Россия
6.7
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Три богатыря и Конь на троне
26 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
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