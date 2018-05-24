«Два хвоста»: Рецензия Киноафиши

Хвост всему голова

«Два хвоста» - новая российская полнометражная анимация. Но ничего удивительного, что вы о ней ничего не знаете. Это вам не богатыри, рекламная кампания которых начинается сразу, как очередная серия заканчивается в прокате. А меж тем, если вы - счастливый обладатель детей до 8-10 лет, есть даже вероятность, что он понравится вашей семье. Хотя бы потому, что довольно громко голосом Сергея Бурунова пропоёт: есть альтернатива американским мультфильмам на отечественных киноэкранах.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»

Если говорить о сюжете, то тут, конечно, та ещё мешанина. Бобёр дружит с котом, у кота нездоровая потребность в славе, вместо условного Дяди Фёдора у них есть мальчик Вася, уфологи какие-то, инопланетяне… И это я ещё не всех перечислила! И вот они все вместе спасаются от других, злых инопланетян, а в этом приключении, разумеется, познают себя. Для детского мультфильма «Два хвоста» чрезмерно перегружены и персонажами, и событиями. Но с другой стороны, что мы, влюблённые в трагическую трёхчасовую кинооперу «Титаник», можем знать о современном восприятии информации нашими детьми? Может им как раз и нужны вот эти неординарные уфологи посреди фильма, чтобы разнообразить надоевшую за 20 минут историю и пробудить интерес смотреть дальше. И так вот каждые 15-20 минут вбрасывать в сюжет какую-нибудь оригинальность, глядишь, ребёнок досидит до конца сеанса.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»

Но в «Двух хвостах» есть немало примечательных элементов, которые, если начать их перечислять, создают впечатление о мульте как о довольно неплохой картине. Например, вот главный герой. Бобёр. Попытайтесь вспомнить хоть одного бобра, главного героя, в советской и российской анимации? Не получится! Бобёр всегда был эпизодником. Мудрым, сильным, заботливым эпизодником. И всегда семейным зрелым мужчиной. В «Хвостах» он, может, и старше кота, и брюзжит порой как вредный дед, но в целом оказывается изобретательным холостяком в самом расцвете лет.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»

Потом инопланетяне. Абсолютно трендовые ребята. Самая умная в их цветной компании — девочка. А у нас сильнее женские образы сейчас в кинематографе, ой, как востребованы. Антагонисты, правда, подкачали: слишком карикатурными и условными получились. Да и уфологи тоже странные персонажи. Для детского мультфильма они слишком часто и без объяснений называют себя уфологами, много раз употребляют обращение «Бро» и болтают о бабле. Если у создателей был план с помощью этих персонажей отвадить детишек от столь нелитературного общения, он не сработал: по выходу из кинотеатра только «Бро» и помнишь.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»

А вот каким воспитательным аспектом стоит хвастать, так это беспрецедентной подборкой классической музыки. Десяток отрывков из так называемой поп-классики сопровождают каждое яркое действие на экране. «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса, «Времена года» Вивальди, Чайковский - любимец всех кинематографистов, и многие другие фрагменты, которые даже взрослые захотят зашазамить, потому что «где-то слышал, но как называется, не помню». На этом общем музыкальном фоне любимая ария кота, исполненная нарочито плохо, слушается с ещё большим скепсисом, чем в обычной жизни. Мотивом «Двух хвостов» стал припев из песни «Самый лучший день». И если поначалу вы ещё сомневаетесь, российский ли мультфильм вы смотрите, потому что и шерсть у бобра вся шевелится, и лубочности никакой не заметно, стоит коту впервые затянуть свой хит, все сомнения отпадают.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»

Ещё один элемент, который демонстрирует ум «Двух хвостов» - это послание, вшитое в сюжет специально для родителей. Бобёр на собственном примере показывает, как добиваться от ребёнка/кота нужных результатов. Правда, не рассказывает, где на это взять терпение. Но должны же родители до чего-то и своим умом дойти.

В целом, конечно, логика у «Двух хвостов» хромает на четыре лапы из восьми. Это не тот мультфильм, который можно рекомендовать бездетным взрослым, чтобы ненадолго окунуться в детство. Наивности и абсурда тут хоть отбавляй. Но в отличие от песни «Самый лучший день», «Два хвоста» никого морально не покалечат, даже наоборот. Значит смотреть стоит.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 24 мая 2018 г

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