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Киноафиша Рецензии «Два хвоста»: Рецензия Киноафиши

«Два хвоста»: Рецензия Киноафиши

24 мая 2018 00:00
«Два хвоста»: Рецензия Киноафиши
Хвост всему голова

«Два хвоста» - новая российская полнометражная анимация. Но ничего удивительного, что вы о ней ничего не знаете. Это вам не богатыри, рекламная кампания которых начинается сразу, как очередная серия заканчивается в прокате. А меж тем, если вы - счастливый обладатель детей до 8-10 лет, есть даже вероятность, что он понравится вашей семье. Хотя бы потому, что довольно громко голосом Сергея Бурунова пропоёт: есть альтернатива американским мультфильмам на отечественных киноэкранах.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»
Кадр из мультфильма «Два хвоста»

Если говорить о сюжете, то тут, конечно, та ещё мешанина. Бобёр дружит с котом, у кота нездоровая потребность в славе, вместо условного Дяди Фёдора у них есть мальчик Вася, уфологи какие-то, инопланетяне… И это я ещё не всех перечислила! И вот они все вместе спасаются от других, злых инопланетян, а в этом приключении, разумеется, познают себя. Для детского мультфильма «Два хвоста» чрезмерно перегружены и персонажами, и событиями. Но с другой стороны, что мы, влюблённые в трагическую трёхчасовую кинооперу «Титаник», можем знать о современном восприятии информации нашими детьми? Может им как раз и нужны вот эти неординарные уфологи посреди фильма, чтобы разнообразить надоевшую за 20 минут историю и пробудить интерес смотреть дальше. И так вот каждые 15-20 минут вбрасывать в сюжет какую-нибудь оригинальность, глядишь, ребёнок досидит до конца сеанса.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»
Кадр из мультфильма «Два хвоста»

Но в «Двух хвостах» есть немало примечательных элементов, которые, если начать их перечислять, создают впечатление о мульте как о довольно неплохой картине. Например, вот главный герой. Бобёр. Попытайтесь вспомнить хоть одного бобра, главного героя, в советской и российской анимации? Не получится! Бобёр всегда был эпизодником. Мудрым, сильным, заботливым эпизодником. И всегда семейным зрелым мужчиной. В «Хвостах» он, может, и старше кота, и брюзжит порой как вредный дед, но в целом оказывается изобретательным холостяком в самом расцвете лет.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»
Кадр из мультфильма «Два хвоста»

Потом инопланетяне. Абсолютно трендовые ребята. Самая умная в их цветной компании — девочка. А у нас сильнее женские образы сейчас в кинематографе, ой, как востребованы. Антагонисты, правда, подкачали: слишком карикатурными и условными получились. Да и уфологи тоже странные персонажи. Для детского мультфильма они слишком часто и без объяснений называют себя уфологами, много раз употребляют обращение «Бро» и болтают о бабле. Если у создателей был план с помощью этих персонажей отвадить детишек от столь нелитературного общения, он не сработал: по выходу из кинотеатра только «Бро» и помнишь.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»
Кадр из мультфильма «Два хвоста»

А вот каким воспитательным аспектом стоит хвастать, так это беспрецедентной подборкой классической музыки. Десяток отрывков из так называемой поп-классики сопровождают каждое яркое действие на экране. «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса, «Времена года» Вивальди, Чайковский - любимец всех кинематографистов, и многие другие фрагменты, которые даже взрослые захотят зашазамить, потому что «где-то слышал, но как называется, не помню». На этом общем музыкальном фоне любимая ария кота, исполненная нарочито плохо, слушается с ещё большим скепсисом, чем в обычной жизни. Мотивом «Двух хвостов» стал припев из песни «Самый лучший день». И если поначалу вы ещё сомневаетесь, российский ли мультфильм вы смотрите, потому что и шерсть у бобра вся шевелится, и лубочности никакой не заметно, стоит коту впервые затянуть свой хит, все сомнения отпадают.

Кадр из мультфильма «Два хвоста»
Кадр из мультфильма «Два хвоста»

Ещё один элемент, который демонстрирует ум «Двух хвостов» - это послание, вшитое в сюжет специально для родителей. Бобёр на собственном примере показывает, как добиваться от ребёнка/кота нужных результатов. Правда, не рассказывает, где на это взять терпение. Но должны же родители до чего-то и своим умом дойти.

В целом, конечно, логика у «Двух хвостов» хромает на четыре лапы из восьми. Это не тот мультфильм, который можно рекомендовать бездетным взрослым, чтобы ненадолго окунуться в детство. Наивности и абсурда тут хоть отбавляй. Но в отличие от песни «Самый лучший день», «Два хвоста» никого морально не покалечат, даже наоборот. Значит смотреть стоит.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 24 мая 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Два хвоста»

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