Незнайка на Луне, 1997

Однажды ночью но голову Незнайки упал лунный камень. Запасливый коротышка взял его с собой, чтобы показать своим друзьям. Но это был не простой камень. Оказалось, что он служит топливом для многочисленных заводов лунного магната господина Спрутса.

Чтобы добыть лунный камень Спруте отправил в Цветочный город шпиона — своего управляющего Крабса, который под видом большого жука охотился за Незнайкой. Но так-то просто справиться с дружными коротышками! Ведь они построили ракету. Поэтому все самые захватывающие приключения развернулись в лунном городе.