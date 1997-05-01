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Незнайка на Луне
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Незнайка на Луне, 1997

1997 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Однажды ночью но голову Незнайки упал лунный камень. Запасливый коротышка взял его с собой, чтобы показать своим друзьям. Но это был не простой камень. Оказалось, что он служит топливом для многочисленных заводов лунного магната господина Спрутса.

Чтобы добыть лунный камень Спруте отправил в Цветочный город шпиона — своего управляющего Крабса, который под видом большого жука охотился за Незнайкой. Но так-то просто справиться с дружными коротышками! Ведь они построили ракету. Поэтому все самые захватывающие приключения развернулись в лунном городе.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 1997
Премьера в России 1 мая 1997
Премьера в мире 1 мая 1997
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Бутырин
В ролях
Венера Рахимова
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Светлана Степченко
Алексей Борзунов
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Незнайка на Луне 1 постер
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