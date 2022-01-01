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Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
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Сказка о мертвой царевне и семи богатырях, 1951

1951 / СССР
7.9 Оцените
15 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жили-были царь и царица. Правили они долго и счастливо, пока царю не пришлось отлучиться на год. Во время его отсутствия царица родила дочь, а затем скончалась. Вернувшись в родные края, супруг ее погоревал, а спустя время женился во второй раз. Новая царица была хороша собой, но обладала властным и жестоким характером. Когда юная царевна подросла и расцвела, мачеха позавидовала ее красоте и велела служанке увести девушку в лес. От верной гибели падчерицу спасли семь богатырей. С помощью волшебного зеркала злая царица узнала, что девушка жива, и под видом странницы пришла в ее дом с отравленным яблоком…

  • В основу мультфильма легла одноименная сказка Александра Сергеевича Пушкина. 
  • Народный артист СССР Иван Иванов-Вано выступил не только в качестве режиссера, но и сценариста. Вместе с ним над сценарием работал Юрий Олеша - автор романов “Три Толстяка” и “Зависть”. 
  • В 1984 году Иван Иванов-Вано снял еще один мультфильм по произведению Пушкина “Сказка о царе Салтане”. 
  • Роли в мультфильме озвучили советские актеры Вера Попова, Мария Бабанова, Гарина Новожилова, Николай Литвинов и другие. 
  • В 2001 году мультфильм был переозвучен, однако новая версия была негативно воспринята как зрителями, так и критиками.

Мультипликационный фильм по сказке А. С. Пушкина. Новая жена царя хочет избавится от своей падчеридцы и отправляет её в лес на верную гибель. Царевна находит приют в лесной чаще у семи богатырей. Царица, узнав об этом, обманом отравляет её…

7.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 1951
Возраст 6+
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Мария Бабанова
Николай Литвинов
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 1 постер
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Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
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