Сказка о мертвой царевне и семи богатырях, 1951

Жили-были царь и царица. Правили они долго и счастливо, пока царю не пришлось отлучиться на год. Во время его отсутствия царица родила дочь, а затем скончалась. Вернувшись в родные края, супруг ее погоревал, а спустя время женился во второй раз. Новая царица была хороша собой, но обладала властным и жестоким характером. Когда юная царевна подросла и расцвела, мачеха позавидовала ее красоте и велела служанке увести девушку в лес. От верной гибели падчерицу спасли семь богатырей. С помощью волшебного зеркала злая царица узнала, что девушка жива, и под видом странницы пришла в ее дом с отравленным яблоком…