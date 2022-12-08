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Ежик в тумане Ежик в тумане
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Ежик в тумане, 1975

1975 / СССР
8.0 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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В тихую звездную ночь, где-то в густом и темном лесу, крошечный и робкий маленький Ежик пытается прийти в гости к своему лучшему другу Медвежонку, чтобы пить чай из самовара и считать бесчисленные звезды в небе. Тем не менее тяжелый туман, понемногу опускающийся на лес, вскоре полностью лишает героя видимости. Ежик начинает плутать в лесу с банкой малинового варенья в руках. Странные встречи и загадочные явления пугают его, но герой упорно идет вперед, пытаясь найти своего друга. Сможет ли Ежик дойти до дома Медвежонка?

  • В октябре 2009 года в американском мультсериале «Гриффины» этот мультфильм был спародирован в эпизоде «Шпионы, напоминающие нас». 
  • По словам режиссера Юрия Норштейна, этот мультфильм говорит о первом контакте с загадками жизни, о тайне всего сущего, об абсурдной трагедии, которая существует в мире, а также о его доброте, которая существует, несмотря ни на что. 
  • В 2003 году этот мультфильм был признан наилучшим анимированным фильмом всех времен в соответствии с опросом 140 кинокритиков и аниматоров из разных стран. Он был смещен с этого места несколько лет спустя другим шедевром Норштейна, фильмом «Сказка сказок». В этом году все работы мастера были изданы в Японии на BluRay.

По вечерам Ёжик ходил к Медвежонку в гости считать звёзды. Они усаживались на брёвнышке и, прихлёбывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды Медвежонка, а слева — Ёжика.

8.0 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 23 октября 1975
Возраст 6+
Режиссер
Юрий Норштейн
В ролях
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Мария Виноградова
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Москве и Санкт-Петербурге состоятся показы «Ёжика в тумане» и «Сказки сказок» Юрия Норштейна На московском показе зрители смогут вживую пообщаться с самими отечественным классиком анимации.
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8 декабря 2022 13:32
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