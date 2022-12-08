Ежик в тумане, 1975

В тихую звездную ночь, где-то в густом и темном лесу, крошечный и робкий маленький Ежик пытается прийти в гости к своему лучшему другу Медвежонку, чтобы пить чай из самовара и считать бесчисленные звезды в небе. Тем не менее тяжелый туман, понемногу опускающийся на лес, вскоре полностью лишает героя видимости. Ежик начинает плутать в лесу с банкой малинового варенья в руках. Странные встречи и загадочные явления пугают его, но герой упорно идет вперед, пытаясь найти своего друга. Сможет ли Ежик дойти до дома Медвежонка?