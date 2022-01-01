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Стрела улетает в сказку Стрела улетает в сказку
Киноафиша Фильмы Стрела улетает в сказку

Стрела улетает в сказку, 1954

1954 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юные пионеры Коля и Вова решают поучаствовать в конкурсе авиамоделей. Модель «Стрела», принадлежащая Коле, пролетает дальше всех, но застревает где-то в районе заповедника «Сказка». Чтобы подтвердить рекорд и зафиксировать победу Коли, ребята снаряжают экспедицию на поиски «Стрелы». Но искать модель друга Вове не выгодно, ведь если ее не найдут, то выиграет именно он. В ночь перед экспедицией эта тяжелая моральная дилемма рождает у героя странные сны. Там, идя с ребятами в заповедник, он специально отстает от них, но теряется, и его начинает мучить совесть. На помощь Вове приходит загадочный волшебник Лесник-Лесовик. Он дает герою клубок нитей и шапку-невидимку. Сможет ли Вова осознать ценности дружбы и найти товарищей?

  • Этот мультфильм стал самой первой самостоятельной работой знаменитого советского режиссера-мультипликатора Леонида Амальрика, до этого работавшего в соавторстве со великим Иваном Ивановым-Вано. Как и последующие мультфильмы Амальрика, он сделан в стиле нарисованной вручную анимации с методом ротоскопирования. 
  • По легенде, именно в музыке к этому мультфильму, написанной композитором Юрием Никольским, Джон Уильямс, композитор франшизы «Звездных войн», подслушал тему к  знаменитому «Имперскому маршу».
  • В 2001 году мультфильм был отреставрирован и переозвучен «Студией АС». Хотя к озвучке были привлечены известные актеры, ее качество, как и вид получившегося изображения, вызвал обширную критику среди зрителей и профессионалов.

На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое место.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 29 минут
Год выпуска 1954
Премьера в России 23 марта 1954
Премьера в мире 23 марта 1954
Возраст 6+
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Стрела улетает в сказку 1 постер
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Стрела улетает в сказку
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