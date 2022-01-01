Стрела улетает в сказку, 1954

Юные пионеры Коля и Вова решают поучаствовать в конкурсе авиамоделей. Модель «Стрела», принадлежащая Коле, пролетает дальше всех, но застревает где-то в районе заповедника «Сказка». Чтобы подтвердить рекорд и зафиксировать победу Коли, ребята снаряжают экспедицию на поиски «Стрелы». Но искать модель друга Вове не выгодно, ведь если ее не найдут, то выиграет именно он. В ночь перед экспедицией эта тяжелая моральная дилемма рождает у героя странные сны. Там, идя с ребятами в заповедник, он специально отстает от них, но теряется, и его начинает мучить совесть. На помощь Вове приходит загадочный волшебник Лесник-Лесовик. Он дает герою клубок нитей и шапку-невидимку. Сможет ли Вова осознать ценности дружбы и найти товарищей?