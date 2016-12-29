Снежная королева 3: огонь и лед, 2016

Алексей Цициллин, перенявший проект «Снежная королева» из рук Максима Свешникова и Владлена Барбэ, вслед за второй частью выпускает и третью. Кстати, именно с этим мультфильмом он дебютировал на большом экране в 2014 году. А спустя 2 года перед вами предстала «Снежная королева 3: огонь и лёд». Совместно с Цициллиным в написании сценария приняли участие Владимир Николаев и Алексей Замыслов. Ещё одним ценным дополнением к команде стал американец Роберт Ленс, автор таких анимационных творений, как «Красавица и чудовище», «Не бей копытом» и «Вэлиант: Пернатый спецназ».
Канун Нового года обещает быть поистине сказочным и холодным, ведь перед вами «Снежная королева 3: огонь и лёд». Герду ждёт очередное опасное и увлекательное приключение. В этот раз она отправится на поиски родителей, которые так и не нашлись после победы над злом. Существует очень быстрый способ вернуть их, но он оказывается ловушкой, которая вновь поставит под угрозу всё живое.
- Все центральные персонажи мультфильма предстанут в улучшенных образах
- Бюджет мультфильма «Снежная королева 3: огонь и лёд» составил 975 миллионов рублей
- Мультфильм снимался при поддержке китайской компании Flame Node Entertainment
- Среди съёмочной группы существуют специалисты по волосам и шерсти, которые даже объединены в собственный отдел
- Специально для мультфильма «Снежная королева 3: огонь и лёд» была разработана программа для симуляции массовки, а также проведены исследования по симуляции жидких средств и их взаимодействиях с твёрдыми материалами
- «Снежная королева» была выпущена в широкий прокат в Китае, став таким образом первым показанным там российским мультфильмом
Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности - их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень - теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба
Очень понравился: замечательная графика, хорошая музыка и озвучка героев, сюжет, море приключений… Читать дальше…