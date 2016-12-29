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Снежная королева 3: огонь и лед Снежная королева 3: огонь и лед
Киноафиша Фильмы Снежная королева 3: огонь и лед

Снежная королева 3: огонь и лед, 2016

2016 / Россия
6.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Третья часть мультфильма о Снежной королеве
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алексей Цициллин, перенявший проект «Снежная королева» из рук Максима Свешникова и Владлена Барбэ, вслед за второй частью выпускает и третью. Кстати, именно с этим мультфильмом он дебютировал на большом экране в 2014 году. А спустя 2 года перед вами предстала «Снежная королева 3: огонь и лёд». Совместно с Цициллиным в написании сценария приняли участие Владимир Николаев и Алексей Замыслов. Ещё одним ценным дополнением к команде стал американец Роберт Ленс, автор таких анимационных творений, как «Красавица и чудовище», «Не бей копытом» и «Вэлиант: Пернатый спецназ».

Канун Нового года обещает быть поистине сказочным и холодным, ведь перед вами «Снежная королева 3: огонь и лёд». Герду ждёт очередное опасное и увлекательное приключение. В этот раз она отправится на поиски родителей, которые так и не нашлись после победы над злом. Существует очень быстрый способ вернуть их, но он оказывается ловушкой, которая вновь поставит под угрозу всё живое.

- Все центральные персонажи мультфильма предстанут в улучшенных образах

- Бюджет мультфильма «Снежная королева 3: огонь и лёд» составил 975 миллионов рублей

- Мультфильм снимался при поддержке китайской компании Flame Node Entertainment

- Среди съёмочной группы существуют специалисты по волосам и шерсти, которые даже объединены в собственный отдел

- Специально для мультфильма «Снежная королева 3: огонь и лёд» была разработана программа для симуляции массовки, а также проведены исследования по симуляции жидких средств и их взаимодействиях с твёрдыми материалами

- «Снежная королева» была выпущена в широкий прокат в Китае, став таким образом первым показанным там российским мультфильмом

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности  - их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень - теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба

6.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 января 2017
Премьера онлайн 31 августа 2017
Премьера в мире 29 декабря 2016
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Алексей Цицилин
Алексей Цицилин
В ролях
Наталия Быстрова
Наталия Быстрова
Филипп Лебедев
Филипп Лебедев
Все актеры и съемочная группа
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Снежная королева 3: огонь и лед
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Страшнее любого демона – восторженные фанаты. Во всяком случае, для Кая и Герды. Ибо укротить Снежную Королеву они сумели, а вот справиться с толпой молоденьких дурочек, жаждущих порвать своих кумиров на лоскуты, не могут никак. К тому же, бремя славы – бремя убыточное, ибо от поклонников доходов-то никаких: бока помнут, одежду попортят, а чашку чая предложить забудут… В общем, решили Кай и Греда от славы сбежать. Придумать себе новые имена и прописаться у старого друга…
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Veronika 29 декабря 2016, 17:30
Сказочный, добрый, весёлый зимний мультфильм!!!!!
Очень понравился: замечательная графика, хорошая музыка и озвучка героев, сюжет, море приключений… Читать дальше…
Яна ღღღ 3 января 2017, 18:03
Добрый,интересный мультфильм!!!! И зря он 6+,мой сын 4 лет смотрел не отрываясь,нам все очень понравился,графика на уровне,приятно,что российский)
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