«Иван Царевич и Серый Волк 4»: Рецензия Киноафиши

Анимационная студия «Мельница» известна благодаря франшизе о трех богатырях. Приключения Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца поначалу выглядели очень свежо и радовали отличным рисованным визуальным стилем, погружая детей в мир русских былин и сказаний. Новизна быстро превратилась в конвейер. С 2004 года вышло 9 мультфильмов, а в следующем году нас ждет очередное продолжение, спин-офф о приключениях коня Юлия. Но не богатырями едиными. «Мельница» пытается развивать и другие проекты, создав еще одну не менее успешную франшизу. Медленно набирает обороты вселенная «Изумрудного города», несколько месяцев назад рассказавшая о новых злоключениях Урфина Джюса, а на новогодних праздниках нас ждет возвращение «Ивана Царевича и Серого Волка» под цифрой 4.

В Тридевятом царстве наконец-то воцарилось спокойствие. Рубежи давно укреплены, семейная жизнь Ивана и Василисы наладилась, а Царь-батюшка все так же восседает на престоле. Незаметно подкралась весна, став самым ярким событием последних дней. Так могло продолжаться еще долго, но однообразие нарушает новость о начале ежегодного всесказочного песенного конкурса в Трисемнадцатом царстве. Общим советом от Тридевятого решают отправить Кота ученого — единственного, у кого есть музыкальный слух и голос. Вместе с ним поддержать новую песенную звезду поедет старая делегация, как будто нарочно притягивающая к себе очередные приключения. Знакомясь с другими конкурсантами, Иван и Волк находят подозрительного павлина Паоло, явно замышляющего обман. Теперь герои должны разгадать закулисные тайны и помочь Коту ученому принести победу всему Тридевятому царству.

«Иван Царевич и Серый Волк 4» продолжает переосмыслять знакомые русские сказки, тесно переплетая их с реальностью. Тут добавят настоящий поезд и телефон, здесь вставят аналог «Евроведения», там инновационное такси Верблюber, а где-то рядом покажут свежую кинопародию и сказочное шоу, копирующее «Вечернего Урганта». На этом заканчиваются почти все изменения знакомых историй. Создатели ограничились лишь добавлением современных деталей в славянский фольклор. Персонажи не только сохранили классические характеры, но и напитались новыми стереотипами. Василисе достался образ наивной девочки-принцессы, обожающей красивые наряды и косметику; как и положено, ее сборы тянутся долгие часы, машину она водит как типичная «женщина за рулем», постоянно мечтает о спасении (для остроты в отношениях) и читает умные книжки, так и не понимая, что «не в них счастье». Иван оказался обычным русским мужиком с чистым сердцем и пустой головой, видящим во всех врагов и готовым нести добро с кулаками (исключительно в интересах Тридевятого царства). Он, конечно, устает от женской болтовни, но главное, что «любящий и верный, остальное приложится». Их отношения постоянно комментирует Серый Волк, ломая 4 стену и объясняя, что ссоры и непонимание у пары лишь от большой любви, продолжая подмечать и другие странные жизненные истины. Царь-батюшка не нуждается в уточнениях. Эти образы не похожи на переосмысление или осовременивание, скорее наоборот, укрепляют социальные стереотипы в головах детей.

Но не ими едиными. Дальше нас ожидают «скрепы», разбросанные на каждом шагу: здесь яркий лозунг «наши никогда не проигрывают», противостояние с бобрами, имеющими ярко выраженный американский акцент, шуточные вставки с Трампом, высмеивание американской журналистики, далекой от объективности, будничное спасение мира с фразой «нам не привыкать» и довольно оскорбительное представление других национальностей, также состоящее лишь из самых примитивных стереотипов. Мультфильм формирует странное представление о мире, состоящем из дремучих взглядов, о недружелюбном окружении и русской исключительности. Это не пытаются замаскировать или аккуратно вплести в повествование, а выставляют на всеобщее обозрение как главную гордость. Оглядываясь на сюжет, кажется, что смысловые крючки были основной целью создателей. Новые приключения получили невыразительную историю с примитивной интригой и загадками, давно раскрытыми в трейлере.

«Иван Царевич и Серый Волк 4» как будто ориентируется исключительно на взрослую аудиторию, ведь только она сможет понять местный юмор и разглядеть отсылки. Ее привлечет и участие в сценарии Леонида Бараца, известного по «Квартету И», о чем гордо сообщает постер. Сложно поверить, что старые песни группы «Браво» и Боярского, знакомые лишь родителям, будут интересны юной аудитории. Для детей приготовили яркую обертку в виде завлекающей анимации и парочку интересных идей. Например, забавным вышло перемещение героев между царствами броском кубика на игровое поле, но этого слишком мало.

Студии «Мельница» явно стоит обратить внимание на «Последнего богатыря» Disney или хотя бы оглядеться вокруг и увидеть современный мир, давно не состоящий из обидных стереотипов. «Иван Царевич и Серый Волк 4» показывает, что студийный конвейер начинает давать слишком заметный сбой, окончательно теряя связь с реальностью и актуальными проблемами. «Мельнице» пора меняться и повернуться к детям лицом, вспомнить наконец, для кого создаются их мультфильмы.

Константин Киценюк