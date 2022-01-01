Чудак из 5 «Б», 1972

Пятиклассник Боря Збандуто отправляется в пионерский лагерь. Неожиданно озорному мальчишке поручают быть вожатым группы первоклассников. Поначалу герой не воспринимает свою новую «должность» всерьез – вместо того, чтобы возиться с малышами, он мечтает гулять, объедаться мороженым, что-то выдумывать и фантазировать… Однако очень скоро Боря действительно проникается свой работой и с ответственностью подходит к воспитанию «нового поколения».
Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.