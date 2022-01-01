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Чудак из 5 «Б»
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Чудак из 5 «Б», 1972

1972 / СССР
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Пятиклассник Боря Збандуто отправляется в пионерский лагерь. Неожиданно озорному мальчишке поручают быть вожатым группы первоклассников. Поначалу герой не воспринимает свою новую «должность» всерьез – вместо того, чтобы возиться с малышами, он мечтает гулять, объедаться мороженым, что-то выдумывать и фантазировать… Однако очень скоро Боря действительно проникается свой работой и с ответственностью подходит к воспитанию «нового поколения».

  • Основой для сценария фильма послужила повесть «Чудак из шестого «Б» Владимира Железникова – автора известного произведения «Чучело». 
  • Режиссер «Чудака…» Илья Фрэз снял немало картин для детей и юношества. Среди наиболее известных – «Первоклассница» (1948), «Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева» (1959), «Вам и не снилось…» (1980). 
  • На момент съемок исполнителю главной роли Андрею Войновскому было столько же лет, сколько и его герою, – 12. До «Чудака…» Войновский снялся уже в трех фильмах – «Веселое волшебство» (1969), «Собака Баскервилей» (1971), «Чиполлино» (1972). 
  • Картина получила немало наград, в том числе Международного кинофестиваля в Хихоне (Испания). А съемочная группа во главе с Ильей Фрэзом была отмечена Государственной премией СССР.

Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1972
Возраст 6+
Режиссер
Илья Фрэз
Илья Фрэз
В ролях
Андрей Войновский
Роза Агишева
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Нина Корниенко
Наталья Беспалова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудак из 5 «Б» 1 постер
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