Чудак из 5 «Б», 1972

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Пятиклассник Боря Збандуто отправляется в пионерский лагерь. Неожиданно озорному мальчишке поручают быть вожатым группы первоклассников. Поначалу герой не воспринимает свою новую «должность» всерьез – вместо того, чтобы возиться с малышами, он мечтает гулять, объедаться мороженым, что-то выдумывать и фантазировать… Однако очень скоро Боря действительно проникается свой работой и с ответственностью подходит к воспитанию «нового поколения». Развернуть Основой для сценария фильма послужила повесть «Чудак из шестого «Б» Владимира Железникова – автора известного произведения «Чучело».

Режиссер «Чудака…» Илья Фрэз снял немало картин для детей и юношества. Среди наиболее известных – «Первоклассница» (1948), «Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева» (1959), «Вам и не снилось…» (1980).

На момент съемок исполнителю главной роли Андрею Войновскому было столько же лет, сколько и его герою, – 12. До «Чудака…» Войновский снялся уже в трех фильмах – «Веселое волшебство» (1969), «Собака Баскервилей» (1971), «Чиполлино» (1972).

Картина получила немало наград, в том числе Международного кинофестиваля в Хихоне (Испания). А съемочная группа во главе с Ильей Фрэзом была отмечена Государственной премией СССР. Развернуть Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1972 Возраст 6+ Режиссер Илья Фрэз В ролях Андрей Войновский Роза Агишева Татьяна Пельтцер Нина Корниенко Наталья Беспалова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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