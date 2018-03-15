«Кролик Питер»: Рецензия Киноафиши

Дерзкий няша атакует

Кролик Питер, три его сестрички-близняшки и их кузен Бенджамин регулярно опустошают сад мистера МакГрегора (Сэм Нил). Их цель – унести все, что только можно. Лесные сородичи деятельность кроликов поддерживают, а вот мистер МакГрегор от ушастых воришек явно не в восторге. Если он и любит кроликов, то лишь в своей тарелке, так что конфликтуют старик и зверьки не только из-за морковки и салата. У кроликов с МакГрегором есть свои счеты. И когда он умирает, Питер и компания не расстраиваются. Они уверены, что дом и сад отныне принадлежат им. Но на пороге появляется наследник бывшего владельца участка – Томас (Донал Глисон). Он молод, гораздо быстрее и ловчее своего дальнего родственника. И он тоже не рад кроликам.

Фильм Уилла Глака «Кролик Питер» преподносит новую трактовку персонажей из книжек для детей Беатрикс Поттер. Режиссер делает ставку на юмор, в том числе и на черный, и, с позволения сказать, на экшн. Такой подход может разочаровать поклонников творчества писательницы. Истории, рассказанные и нарисованные ею, выглядят гораздо спокойнее и мягче на фоне столкновения Томаса и Питера у Глака. В фильме 2018 года Питер превращается в безудержного мстителя, раздираемого жаждой приключений и ревностью. В лице Томаса кролик находит для себя достойного противника. Они оба готовы идти до конца и не жалеют своего врага. В масштабных столкновениях между Томасом и пушистыми крохами, а также в безбашенной вечеринке, которую устраивают кролик и компания, очень трудно разглядеть мир, придуманный Беатрикс Поттер.

Кадр из фильма «Кролик Питер»

Однако его следы различимы. Уилл Глак не пытается показать зверушек исключительно с положительной стороны, но и не оговаривает их. «Кролик Питер» напоминает о том, что за конфликтом двух малознакомых противников могут стоять причины, в которых подчас очень тяжело признаться самому себе. Книги Беатрикс Поттер, совмещающие изящную простоту повествования и трогательные иллюстрации, тоже не стремились изображать зверьков только белыми и пушистыми. В их проблемах и поведении угадываются трудности, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Мы не всегда с легкостью справляемся с ними, часто совершаем неправильные поступки и редко отдаем себе отчет, почему так получилось. Но это не значит, что мы не можем ошибаться и, оступившись раз, не имеем права на счастье. Просто Уилл Глак рубит с плеча и идет напролом, преподнося мораль сей сказки зрителю на блюде, когда Беатрикс Поттер выбирала более деликатные и элегантные интонации.

Кадр из фильма «Кролик Питер»

«Кролик Питер» уже оказался втянут в скандал из-за сцены, связанной с приступом аллергии. В итоге Sony Pictures извинилась перед аллергиками и семьями, потерявших родных из-за анафилактического шока. Правда, в фильме, кроме вышеупомянутой сцены, есть и другие, к которым тоже могут возникнуть вопросы. Кролики у Уилла Глака «играют» с электричеством, также в семейной комедии показана смерть МакГрегора, да и к тому, как некоторые персонажи путешествуют на поездах, тоже следует отнестись аккуратнее. Возрастной рейтинг 6+ здесь явно неспроста. Однако стоит напомнить, что большинство из нынешних взрослых в детстве смотрели «Ну, погоди!» и следили за приключениями Тома и Джерри. А там «шалости» явно не уступали кроличьим выходкам. К тому же «Кролик Питер» далеко не первый семейный комедийный фильм, в котором есть сомнительные с точки зрения безопасности героев эпизоды.

Кролик Питер и его друзья удивительно миловидные создания, их очень интересно разглядывать. В Sony Pictures Animation потрудились на славу при их создании. У зверьков богатая мимика, и Питер мог бы с легкостью сравниться с Паддингтоном, медвежонком, чей «суровый» взгляд невозможно забыть. Однако Паддингтон все-таки вежливый мишка, предпочитающий решать конфликты мирно, а кролик и его союзники привыкли к другим методам, и им еще многому надо научиться, чтобы жить дружно. Тем не менее за их проказами весело наблюдать, Уилл Глак удерживает быстрый темп и не сбавляет обороты до последнего. В его фильме есть клише из голливудских ромкомов, но они не портят общей картины. В этом, казалось бы, семейном кино - обилие черного юмора, на фоне няшных мордашек крольчат он представляется неожиданным и вместе с тем эффектным. Шутки в «Кролике Питере» рабочие и удачно дополняют противостояние Томаса и ушастых зверят. К тому же в комедии не забывается о важности дружбы, семейных уз и о том, как порой тяжело признавать свои ошибки.

Елена Громова

В российском прокате с 22 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Кролик Питер»