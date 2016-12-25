«Снежная королева 3: огонь и лед»: Рецензия Киноафиши

Битва стихий в царстве троллей

Страшнее любого демона – восторженные фанаты. Во всяком случае, для Кая и Герды. Ибо укротить Снежную Королеву они сумели, а вот справиться с толпой молоденьких дурочек, жаждущих порвать своих кумиров на лоскуты, не могут никак. К тому же, бремя славы – бремя убыточное, ибо от поклонников доходов-то никаких: бока помнут, одежду попортят, а чашку чая предложить забудут… В общем, решили Кай и Греда от славы сбежать. Придумать себе новые имена и прописаться у старого друга – у тролля по имени Орм.

Кадр из фильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд»

Но у Орма их ждал сюрприз – жгучий брюнет, красавец Роллан, влюбленный во все легенды подряд. Он-то и рассказал Герде о Камне Желаний: мол, есть способ вернуть родителей, надо лишь Камешек попросить… Но находится сей артефакт в Запретной Зоне, куда чужестранцам вход воспрещен. Впрочем, тролли и сами туда не ходят – боятся. Но разве такие мелочи храбрую девушку остановят? – Конечно же, нет! И Герда сбегает вместе с Ролланом – искать волшебный запретный Камень…

Кадр из фильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд»

Первый мультфильм этой франшизы появился не так давно: всего четыре года назад. А уже через пару лет малыши смотрели «эпизод» второй – «Снежную королеву 2: Перезаморозка». Да, особого ажиотажа тогда не наблюдалось. Но детище от Wizart Animation оказалось коммерчески прибыльным: в зарубежном прокате фильм собрал сумму, превышающую десять миллионов долларов. Сказать, что для русской анимации это удача – не сказать ничего. Это был рекорд, нет, даже больше, чем просто рекорд – это был прорыв и надежда будущее, пресловутый свет в конце тоннеля...

Кадр из фильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд»

Кик ни странно, новая серия «Снежной королевы» способна сей головокружительный кульбит повторить. «Огонь и лед» уже продан за рубеж – его ждет широкий прокат («Королеву-2» посмотрели в 130-ти странах, сейчас должно быть не меньше). Радует и то, что авторы не стали почивать на лаврах, а провели серьезную работу над ошибками: если судить по качеству, то «Королева-3» гораздо интереснее своих старших «сестер».

Кадр из фильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд»

Во-первых, прорисовка. Она стала очень даже приличной. Конечно, до «Моаны» и «Зверополиса» пока далеко, но тот «примитивизм», который был в первой картине, теперь повержен. В первую очередь это касается пейзажей: от некоторых «заснеженных» кадров просто захватывает дух – зимний лес, он превосходен. Впрочем, сами персонажи тоже весьма милы, глазасты и обаятельны. Это легко заметить даже по «фотографиям».

Кадр из фильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд»

Интереснее стал и сценарий. Хотя идеальным его всё-таки назвать трудно. Особенно первую часть: она очень разговорная, тяжеловесная, немного даже занудная. Но потом фильм просыпается, пустопорожние беседы о славе и её тяготах исчезают – и «Королева» постепенно набирает скорость. А уж после того, как герои отыскали волшебный камушек, события и вовсе начинают сыпаться градом. Так что, можно сказать, что с фантазией и динамикой у фильма всё хорошо. Кстати, за некоторые придумки можно даже спасибо сказать: например, за ледяной бронепоезд.

Кадр из фильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд»

Правда, мне не очень нравится, что «Королева» полностью лишена национальных оттенков, интонаций: кроме статуи троллей, подозрительно напоминающей «рабочего и колхозницу», ничего «нашего» в мультфильме не разглядеть. Авторы ориентировались на зарубежного зрителя, это понятно, но всё равно как-то обидно: если не знаешь, что проект русский, никогда не догадаешься, что «Снежная королева» «пришла» из наших земель…

Кадр из фильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд»

Как бы то ни было, за картину не стыдно. И лично меня очень привлекает то «разумное-доброе-вечное», о котором она говорит (кстати, говорит очень ненавязчиво, как бы между делом). Например, что снежинка и уголек – разные, но, тем не менее, они могут дружить. Что злом никогда не победить зло. Что стремление к славе человека уродует, превращает его в монстра – это превращение малыши увидят своими глазами. И еще одна важная особенность: «Королева» совершенно не агрессивна, в ней есть драйв, энергетика, много погонь, падений – но почти нет драк и уж точно нет мордобоя. Поэтому даже самому маленькому страшно не будет…

Кадр из фильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 29 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Снежная королева-3: Огонь и лёд»