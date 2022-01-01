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Джек Пэланс

Jack Palance
Джек Пэланс
Джек Пэланс Jack Palance
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Дата рождения
18 февраля 1919
Возраст
103 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Джек Пэланс

Родился 18 февраля, 1919 года, Латимер-Майнз, Пенсильвания, США

Фильмография Джек Пэланс
Принцесса Лебедь
Принцесса Лебедь
анимация, комедия, семейный 1994, США
6.0
Городские пижоны
Городские пижоны
вестерн, комедия 1991, США
7.0
Кафе
Кафе "Багдад"
комедия, драма 1987, ФРГ / США
7.0
Семеро с небес
Семеро с небес
боевик, комедия 1979, США
1.0
4 двойки
4 двойки
боевик, комедия 1975, Израиль / США
4.0
Оклахома, как она есть
Оклахома, как она есть
драма, комедия, вестерн 1973, США
6.0
Серебряная чаша
Серебряная чаша
драма, мелодрама 1954, США
4.0
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