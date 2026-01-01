Девочке-подростку Мушетт живется несладко: больная мать, за которой требуется постоянный уход, младший братик, отец, терроризирующий дочь, да еще и в школе постоянные унижения. Собираясь свести счеты с жизнью, Мушетт неожиданно оказывается в новой переделке…
СтранаФранция
Продолжительность1 час 22 минуты
Год выпуска1967
Премьера в мире28 марта 1967
Дата выхода
12 марта 1970
США
28 марта 1967
Франция
ПроизводствоArgos Films, Parc Film
Другие названия
Mouchette, Muška, Мушетт, Amor e Morte, Den voldtatte, Mouchette - den våldtagna, Mouchette - den voldtagne, Mouchette - raiskattu, Mouchette, a Virgem Possuída, Mouchette: Tutta la vita in una notte, Muset, Mušetė, Μουσέτ, Мушет, 少女ムシェット