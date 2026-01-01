Оповещения от Киноафиши
О фильме

Девочке-подростку Мушетт живется несладко: больная мать, за которой требуется постоянный уход, младший братик, отец, терроризирующий дочь, да еще и в школе постоянные унижения. Собираясь свести счеты с жизнью, Мушетт неожиданно оказывается в новой переделке…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 28 марта 1967
Дата выхода
12 марта 1970 США
28 марта 1967 Франция
Производство Argos Films, Parc Film
Другие названия
Mouchette, Muška, Мушетт, Amor e Morte, Den voldtatte, Mouchette - den våldtagna, Mouchette - den voldtagne, Mouchette - raiskattu, Mouchette, a Virgem Possuída, Mouchette: Tutta la vita in una notte, Muset, Mušetė, Μουσέτ, Мушет, 少女ムシェット
Режиссер
Робер Брессон
Робер Брессон
В ролях
Надин Нортье
Жан-Клод Гилберт
Мари Кардинал
Пол Хеберт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мушетт
Деньги 7.5
Деньги (1983)
Возможно, дьявол 7.0
Возможно, дьявол (1977)
Кроткая 7.4
Кроткая (1969)
Наудачу, Бальтазар 7.8
Наудачу, Бальтазар (1966)
Дневник сельского священника 7.8
Дневник сельского священника (1950)
Ангелы греха 7.3
Ангелы греха (1943)
Процесс Жанны д’Арк 7.5
Процесс Жанны д’Арк (1962)
Ланселот Озерный 6.9
Ланселот Озерный (1974)
Карманник 7.9
Карманник (1959)
Приговоренный к смерти бежал 8.2
Приговоренный к смерти бежал (1956)
Четыре ночи мечтателя 7.3
Четыре ночи мечтателя (1971)
Дамы Булонского леса 7.2
Дамы Булонского леса (1945)

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Mouchette [поёт] Надежда! Надежда умерла, три дня назад Колумб сказал им, указывая на огромное небо впереди, что простиралось за горизонт...
