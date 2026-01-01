Страна Франция

Продолжительность 1 час 22 минуты

Год выпуска 1967

Премьера в мире 28 марта 1967

Производство Argos Films, Parc Film

Другие названия

Mouchette, Muška, Мушетт, Amor e Morte, Den voldtatte, Mouchette - den våldtagna, Mouchette - den voldtagne, Mouchette - raiskattu, Mouchette, a Virgem Possuída, Mouchette: Tutta la vita in una notte, Muset, Mušetė, Μουσέτ, Мушет, 少女ムシェット