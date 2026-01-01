Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Назарин
Постер фильма Назарин
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Назарин

Назарин

Nazarín 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Священник снимает рясу и отправляется в путь, собирая милостыню, когда его обвиняют в том, что он дал приют проститутке, убившей свою коллегу по «работе». Она убегает и присоединяется к нему с другой женщиной, которую бросил любовник. В картине повествуется о скитаниях и попытках помочь человечеству, постоянных неудачах и разочарованиях. Священник понимает, что, для того чтобы стать человеком, тем более священником, необходимо научиться любить людей.

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 11 мая 1959
Дата выхода
15 февраля 1969 Италия
4 июня 1959 Мексика
30 сентября 2020 Франция
Производство Producciones Barbachano Ponce
Другие названия
Nazarín, Nazarin, Назарин, Tro og lidenskab, Ναζαρέν, Назарін, ナサリン
Режиссер
Луис Бунюэль
Луис Бунюэль
В ролях
Франсиско Рабаль
Франсиско Рабаль
Марга Лопес
Рита Маседо
Хесус Фернандес
Игнасио Лопес Тарсо
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Назарин
Тристана 6.9
Тристана (1970)
Виридиана 7.7
Виридиана (1961)
Этот смутный объект желания 7.3
Этот смутный объект желания (1977)
Молодая девушка 7.4
Молодая девушка (1960)
Река и смерть 6.8
Река и смерть (1955)
Зверь 7.2
Зверь (1953)
Он 7.9
Он (1953)
Женщина без любви 6.4
Женщина без любви (1952)
Забытые 8.2
Забытые (1950)
Золотой век 6.8
Золотой век (1930)
Призрак свободы 7.9
Призрак свободы (1974)
Ангел-истребитель 8.0
Ангел-истребитель (1962)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Father Nazario Ночь несёт с собой вчерашнюю печаль и надежду, и радость нового дня. Вот что такое смерть. Радостная и печальная. Радостная, потому что она освобождает нас от цепей жизни. И печальная, потому что мы любим нашу плоть, и нам больно её покидать.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше