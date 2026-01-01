Father Nazario Ночь несёт с собой вчерашнюю печаль и надежду, и радость нового дня. Вот что такое смерть. Радостная и печальная. Радостная, потому что она освобождает нас от цепей жизни. И печальная, потому что мы любим нашу плоть, и нам больно её покидать.