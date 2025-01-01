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Постер фильма Отчий дом
Постер фильма Отчий дом
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Отчий дом

Отчий дом

Otchiy dom 18+
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О фильме

Юная героиня фильма, красавица Таня, выросла в обеспеченной московской семье. Неожиданно девушка узнает, что является приемной, а ее настоящая мать живет в деревне – они потеряли друг друга во время Великой Отечественной войны. При первом знакомстве с матерью Таня не может скрыть своего разочарования – немолодая деревенская жительница совсем не похожа на тех роскошных дам, которых привыкла видеть в своем окружении девушка. Наталья Авдеевна, в свою очередь, бесконечно рада встретиться с найденной дочерью. Удастся ли героиням найти общий язык?

  • Режиссером фильма выступил народный артист СССР Лев Кулиджанов. Среди других известных работ режиссера – «Когда деревья были большими» (1961), «Преступление и наказание» (1969), «Умирать не страшно» (1991).
  • Музыку к картине написал советский композитор Юрий Бирюков. Ранее он уже работал со Львом Кулиджановым над фильмами «Дом, в котором я живу» (1957) и «Потерянная фотография» (1959).
  • Фильм был отмечен премиями Кинофестиваля трудящихся в Чехословакии, Международного фестиваля в Локарно (Швейцария), Всесоюзного кинофестиваля в Минске. 
  • В 1963 году Вера Кузнецова и Валентин Зубков сыграли вместе в драме Искры Бабич «Половодье».

Узнав о том, что мать, считавшаяся погибшей на войне, жива, Таня отправляется в родной дом, где ее жизнь круто меняется.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1959
Премьера в мире 25 апреля 1959
Дата выхода
25 апреля 1959 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Otchiy dom, Отчий дом, A Home for Tanya, Das Vaterhaus, La maison natale, Our Father's House, Parental House, Roditeljski dom, Szülői ház, Tania i jej matki
Режиссер
Лев Кулиджанов
В ролях
Вера Кузнецова
Людмила Марченко
Валентин Зубков
Валентин Зубков
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 21 голос
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  493 В жанре «драма»  219 В фильмах СССР  77
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Отчий дом

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