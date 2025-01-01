Юная героиня фильма, красавица Таня, выросла в обеспеченной московской семье. Неожиданно девушка узнает, что является приемной, а ее настоящая мать живет в деревне – они потеряли друг друга во время Великой Отечественной войны. При первом знакомстве с матерью Таня не может скрыть своего разочарования – немолодая деревенская жительница совсем не похожа на тех роскошных дам, которых привыкла видеть в своем окружении девушка. Наталья Авдеевна, в свою очередь, бесконечно рада встретиться с найденной дочерью. Удастся ли героиням найти общий язык?
Узнав о том, что мать, считавшаяся погибшей на войне, жива, Таня отправляется в родной дом, где ее жизнь круто меняется.
|25 апреля 1959
|СССР