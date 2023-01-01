Ленин в 1918 году, 1939

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о выходе в прокат О фильме Историко-революционный фильм о деятельности Ленина в первые годы Советской власти. Развернуть 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 2 часа 10 минут Год выпуска 1939 Возраст 0+ Режиссер Михаил Ромм В ролях Николай Охлопков Александр Шатов Борис Щукин Василий Марков Василий Ванин Все актеры и съемочная группа 2 постера

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