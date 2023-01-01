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Ленин в 1918 году Ленин в 1918 году
Киноафиша Фильмы Ленин в 1918 году
Lenin v 1918 godu

Ленин в 1918 году, 1939

1939 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Историко-революционный фильм о деятельности Ленина в первые годы Советской власти.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1939
Возраст 0+
Режиссер
Михаил Ромм
Михаил Ромм
В ролях
Николай Охлопков
Александр Шатов
Борис Щукин
Василий Марков
Василий Ванин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ленин в 1918 году 2 постера
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Ленин в 1918 году
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Вызов
Вызов
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