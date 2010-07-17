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Бернар Жиродо
Бернар Жиродо
Bernard Giraudeau
О персоне
Фильмография
Бернар Жиродо
Bernard Giraudeau
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Дата рождения
18 июня 1947
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
17 июля 2010
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Бернар Жиродо
Родился 18 июня 1947 года. Ла-Рошель, Пуату-Шаранта, Франция.
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Фильмография Бернар Жиродо
Земля: вид с небес
документальный
2004, Франция
7.0
Тот день
драма, криминал, комедия, детектив
2003, Франция / Швейцария
6.0
Малышка Лили
драма
2003, Франция
6.0
Капли дождя на раскаленных скалах
драма
2000, Франция
5.0
Дублерша
комедия
1999, Франция
5.0
Марианна Укрия
драма
1997, Италия / Франция / Португалия
6.0
Маркиза
драма, комедия
1997, Франция / Италия / Испания / Швейцария
6.0
Богач
приключения
1983, Канада / Франция
6.0
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