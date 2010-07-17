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Бернар Жиродо

Bernard Giraudeau
Бернар Жиродо
Бернар Жиродо Bernard Giraudeau
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Дата рождения
18 июня 1947
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
17 июля 2010
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Бернар Жиродо

Родился 18 июня 1947 года. Ла-Рошель, Пуату-Шаранта, Франция.

Фильмография Бернар Жиродо
Земля: вид с небес
Земля: вид с небес
документальный 2004, Франция
7.0
Тот день
Тот день
драма, криминал, комедия, детектив 2003, Франция / Швейцария
6.0
Малышка Лили
Малышка Лили
драма 2003, Франция
6.0
Капли дождя на раскаленных скалах
Капли дождя на раскаленных скалах
драма 2000, Франция
5.0
Дублерша
Дублерша
комедия 1999, Франция
5.0
Марианна Укрия
Марианна Укрия
драма 1997, Италия / Франция / Португалия
6.0
Маркиза
Маркиза
драма, комедия 1997, Франция / Италия / Испания / Швейцария
6.0
Богач
Богач
приключения 1983, Канада / Франция
6.0
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