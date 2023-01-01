Наудачу, Бальтазар, 1966

Рассказывается о жизни осла. Сначала животное - предмет любви и забав детишек в сельском районе Франции, затем это - рабочая скотина, обзываемая разными неприятными словами вредной девчонкой. Девочка взрослеет и ослу становится все хуже и хуже, особенно плохо, когда его хозяйку, уже молодую женщину, насилуют несколько подонков и убивают. Ее садистский любовник, лидер банды мотоциклистов, мучил ослика, поджигая ему хвост. В жизни осла меняется несколько хозяев. Жестокий фермер постоянно избивал его, но умер сам. На какое-то время ослу улыбнулась фортуна - он работал в цирке, даже стал звездой, но потом все вернулось к обыденности. Свои дни он заканчивает с глуповатым, но любящим стариком, который считает животное святым.