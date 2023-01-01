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Наудачу, Бальтазар
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Au hasard, Balthazar

Наудачу, Бальтазар, 1966

1966 / Франция / Швеция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Рассказывается о жизни осла. Сначала животное - предмет любви и забав детишек в сельском районе Франции, затем это - рабочая скотина, обзываемая разными неприятными словами вредной девчонкой. Девочка взрослеет и ослу становится все хуже и хуже, особенно плохо, когда его хозяйку, уже молодую женщину, насилуют несколько подонков и убивают. Ее садистский любовник, лидер банды мотоциклистов, мучил ослика, поджигая ему хвост. В жизни осла меняется несколько хозяев. Жестокий фермер постоянно избивал его, но умер сам. На какое-то время ослу улыбнулась фортуна - он работал в цирке, даже стал звездой, но потом все вернулось к обыденности. Свои дни он заканчивает с глуповатым, но любящим стариком, который считает животное святым.

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 15 мая 1966
Режиссер
Робер Брессон
Робер Брессон
В ролях
Филип Асселен
Франсуа Лафарж
Жан Ремигнар
М. К. Фремон
Франсуа Суллеро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Наудачу, Бальтазар 2 постера
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Наудачу, Бальтазар
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