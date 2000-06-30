Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 451гр. по Фаренгейту
Постер фильма 451гр. по Фаренгейту
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы 451гр. по Фаренгейту

451гр. по Фаренгейту

Fahrenheit 451 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

по роману Рэя Бредбери
Мир будущего, в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным отрядом пожарных-огнеметчиков, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону.Сержант Монег слепо выполняет приказы по уничтожению литературы, но встреча с юной Клариссой заставляет его переосмыслить свою жизнь. Он становится инакомыслящим - отщепенцем в тоталитарном обществе, читающем только комиксы.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1966
Премьера онлайн 30 июня 2000
Премьера в мире 7 сентября 1966
Дата выхода
16 сентября 1966 Великобритания
14 августа 1969 Венгрия
23 декабря 1966 Германия
1 июня 1968 Гонконг
17 сентября 2009 Греция
29 декабря 1966 Дания
23 октября 1967 Испания
23 ноября 1966 Италия
23 ноября 1967 Мексика
23 февраля 1967 Нидерланды
26 декабря 1966 Норвегия
28 января 1972 Польша
29 декабря 1967 Португалия
14 ноября 1966 США
1 марта 1968 Турция
2 декабря 1966 Финляндия
19 июня 2002 Франция
26 декабря 1966 Швеция
20 декабря 1967 Япония
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $581
Производство Anglo Enterprises, Vineyard Film Ltd.
Другие названия
Fahrenheit 451, '451' за Бредбері, 451 stopni Fahrenheita, 451 градус за Фаренгейтом, 451 градус по Фаренгейту, 451 градуса по Фаренхайт, 451° Fahrenheit, 451° Fahrenheita, 451º по Фаренгейту, Brennpunkt Fahrenheit 451, Celsius 233, Değişen Dünyanın İnsanları, Farenhajt 451, Grau de Destruição, Kashi 451, Kelvin 506, Stous 451 vathmous Fahrenheit, Φαρενάιτ 451, Фаренхајт 451, 華氏451（1966）, 華氏451度
Режиссер
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
В ролях
Оскар Вернер
Сирил Кьюсак
Джереми Спенсер
Антон Диффринг
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 451гр. по Фаренгейту
Дикий Маугли 7.2
Дикий Маугли (1970)
Четыреста ударов 7.9
Четыреста ударов (1959)
Американская ночь 8.0
Американская ночь (1973)
Нежная кожа 7.5
Нежная кожа (1964)
Последнее метро 7.3
Последнее метро (1980)
Стреляйте в пианиста 7.7
Стреляйте в пианиста (1960)
451 градус по Фаренгейту 5.1
451 градус по Фаренгейту (2018)
1984 7.6
1984 (1984)
Украденные поцелуи 6.7
Украденные поцелуи (1968)
Невеста была в черном 7.2
Невеста была в черном (1968)
Жюль и Джим 7.0
Жюль и Джим (1961)
Ответ знает только ветер 5.8
Ответ знает только ветер (1974)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше