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Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
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Наталья Аринбасарова
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Дата рождения
24 сентября 1946
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Натальи Аринбасаровой
Родилась 24 сентября 1946 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Аринбасаровой
Путь лидера: Огненная река
2013, Казахстан
5.0
Небо моего детства
драма
2011, Казахстан
5.0
Нежданная любовь
комедия
2010, Казахстан
0.0
Правосудие волков
мистика, драма
2010, Россия
6.0
Молитва Лейлы
драма
2002, Казахстан
6.0
Корабль пришельцев
драма, приключения
1985, СССР
6.0
В ночь лунного затмения
мелодрама, драма
1978, СССР
0.0
Встречи на Медео
мелодрама
1976, СССР
0.0
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Бывшая жена Кончаловского выступила с громким заявлением: такого не ожидал никто
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8 июня 2022 12:40
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Написать
8 июня 2022 12:10
Экс-супруга раскрыла секрет брака Кончаловского с Высоцкой: «Подай-принеси»
Аринбасарова призналась, что ей было тяжело жить с известным режиссером.
Написать
13 ноября 2021 10:00
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