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Телохранитель Телохранитель
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Yojimbo

Телохранитель, 1961

1961 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Ветер несет сухие листья по пустынным улицам захолустного городка, и на одной из этих улиц появляется одинокий странник - самурай по имени Санзюро. Он совсем не похож на смазливых героев конвейерных американских вестернов, которые с фатальной неизбежностью выбирают правильную сторону. Санзюро - откровенный наемник, готовый на все, лишенный чувства долга и морали. Не задумываясь он переходит на сторону тех, кто больше заплатит. Ну, а его противники, местные головорезы, настолько злобны, что становятся смешными, не пробуждая ни сочувствия, ни жалости. Гибель большинства из них в собственном кровавом аду неизбежна.

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 25 апреля 1961
Возраст 18+
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Татсуя Накадаи
Йоко Тсукаса
Исузу Ямада
Дайсуке Като
Сейзабуро Кавазу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Телохранитель 3 постера
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Телохранитель

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