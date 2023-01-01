Телохранитель, 1961

Ветер несет сухие листья по пустынным улицам захолустного городка, и на одной из этих улиц появляется одинокий странник - самурай по имени Санзюро. Он совсем не похож на смазливых героев конвейерных американских вестернов, которые с фатальной неизбежностью выбирают правильную сторону. Санзюро - откровенный наемник, готовый на все, лишенный чувства долга и морали. Не задумываясь он переходит на сторону тех, кто больше заплатит. Ну, а его противники, местные головорезы, настолько злобны, что становятся смешными, не пробуждая ни сочувствия, ни жалости. Гибель большинства из них в собственном кровавом аду неизбежна.