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Оперетта
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Operette

Оперетта, 1940

1940 / Германия / Австрия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 20 декабря 1940
Режиссер
Вили Форст
В ролях
Дора Комар
Вили Форст
Мария Холст
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оперетта 1 постер
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