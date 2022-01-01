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Император Калифорнии
Киноафиша Фильмы Император Калифорнии
Kaiser von Kalifornien, Der

Император Калифорнии, 1936

1936 / Германия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 20 июля 1936
Режиссер
Луиз Тренкер
В ролях
Луиз Тренкер
Виктория фон Баласско
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Император Калифорнии 1 постер
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