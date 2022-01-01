Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Император Калифорнии
Kaiser von Kalifornien, Der
Император Калифорнии, 1936
1936 / Германия
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
вестерн
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1936
Премьера в мире
20 июля 1936
Режиссер
Луиз Тренкер
В ролях
Луиз Тренкер
Виктория фон Баласско
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть