Анна Хелд [по телефону с Зигфелдом после известия о его браке с Билли Берк] Привет, Фло... Да. Это Анна... Я так рада за тебя сегодня, что не могла не позвонить и поздравить... Прекрасно, Фло! Никогда в жизни не было лучше!... Я так взволнована своими новыми планами! Я еду в Париж... Да, на несколько недель, а потом вернусь, и тогда начну новое шоу, и... О, это всё так прекрасно! Я так счастлива!... Да... И надеюсь, что ты тоже счастлива... Да?... О, я так рада за тебя, Фло... Забавно, что бывший муж и бывшая жена говорят, как они счастливы, угу?... Да, Фло... Прощай, Фло... Прощай...

[Она кладёт трубку]

Анна Хелд Дорогая...

[она падает на кровать, рыдая]

Мари Моя бедная маленькая! Если ты так его любишь, зачем же ты развелась?

Анна Хелд Потому что думала, что это вернёт его ко мне. Я была уверена, что это вернёт его ко мне.