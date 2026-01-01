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Постер фильма Великий Зигфилд
6.7
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6.7

Великий Зигфилд

, 1936
The Great Ziegfeld
США / драма, биография, мелодрама / 18+
Постер фильма Великий Зигфилд
6.7

О фильме

Фильм-концерт, повествующий о реальном деятеле индустрии развлечений, бродвейском шоумене и импрессарио Флоренце Зигфилде. Яркие фарсовые зарисовки, перемежающиеся танцевальными и музыкальными номерами, заложили фундамент целого кинематографического направления, а сцена телефонного разговора с участием Луизы Райнер считается в Голливуде классической и по сегодняшний день.

В ролях

Уильям Пауэлл
Уильям Пауэлл
Флоренц Зигфелд мл.
Мирна Лой
Billie Burke
Луиза Райнер
Анна Хелд
Фрэнк Морган
Billings
Фанни Брайс
Fannie Brice
Вирджиния Брюс
Audrey Dane
Реджинальд Оуэн
Sampston
Рэй Болджер
Ray Bolger
Эрнест Коссарт
Sidney
Джозеф Коуторн
Dr. Ziegfeld
Режиссер Роберт З. Леонард
Сценарист Вильям Энтони Макгайр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 22 марта 1936
Дата выхода
1 января 1937 Бразилия
7 мая 1936 Великобритания
21 октября 1936 Венгрия KN
26 марта 1937 Ирландия G
22 декабря 1936 Португалия
8 апреля 1936 США
8 апреля 1936 Швеция 7
1 ноября 1936 Япония G
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Great Ziegfeld, El gran Ziegfeld, Den store Ziegfeld, Der große Ziegfeld, A nagy Ziegfeld, Der König der Frauen, Il paradiso delle fanciulle, Król kobiet, Kyosei Jiguferudo, Le grand Ziegfeld, Marele Ziegfeld, O Grande Ziegfeld, O megas Ziegfeld, Revykongen Ziegfeld, Revykonungurinn Ziegfeld, Velký Ziegfeld, Wielki Ziegfeld, Ziegfeld a nők királya, Ziegfeld, naisten kuningas, Ziegfeld, o Criador de Estrelas, Ο μέγας Ζίγκφιλντ, Велики Зигфелд, Великий Зигфилд, Великий Зіґфільд, Великият Зигфилд, 巨星ジーグフェルド, Ziegfeld - O Criador de Estrelas, 위대한 지그펠드

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb

Цитаты

Анна Хелд [по телефону с Зигфелдом после известия о его браке с Билли Берк] Привет, Фло... Да. Это Анна... Я так рада за тебя сегодня, что не могла не позвонить и поздравить... Прекрасно, Фло! Никогда в жизни не было лучше!... Я так взволнована своими новыми планами! Я еду в Париж... Да, на несколько недель, а потом вернусь, и тогда начну новое шоу, и... О, это всё так прекрасно! Я так счастлива!... Да... И надеюсь, что ты тоже счастлива... Да?... О, я так рада за тебя, Фло... Забавно, что бывший муж и бывшая жена говорят, как они счастливы, угу?... Да, Фло... Прощай, Фло... Прощай...
[Она кладёт трубку]
Анна Хелд Дорогая...
[она падает на кровать, рыдая]
Мари Моя бедная маленькая! Если ты так его любишь, зачем же ты развелась?
Анна Хелд Потому что думала, что это вернёт его ко мне. Я была уверена, что это вернёт его ко мне.
[она плачет]

Отзывы о фильме

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