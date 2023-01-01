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Повесть о Луи Пастере
The Story Of Louis Pasteur
Повесть о Луи Пастере, 1935
1935 / США
7.3
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Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
биография
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О фильме
О французском микробиологе и химике, основоположнике современной микробиологии и иммунологии.
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7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1935
Премьера в мире
22 февраля 1936
Возраст
12+
Режиссер
Уильям Дитерле
В ролях
Пол Муни
Джозефин Хатчинсон
Анита Луиз
Доналд Вудс
Фриц Лайбер
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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