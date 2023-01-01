Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Холодная гонка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Повесть о Луи Пастере Повесть о Луи Пастере
Киноафиша Фильмы Повесть о Луи Пастере
The Story Of Louis Pasteur

Повесть о Луи Пастере, 1935

1935 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

О французском микробиологе и химике, основоположнике современной микробиологии и иммунологии.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1935
Премьера в мире 22 февраля 1936
Возраст 12+
Режиссер
Уильям Дитерле
В ролях
Пол Муни
Джозефин Хатчинсон
Анита Луиз
Доналд Вудс
Фриц Лайбер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Жизнь Эмиля Золя
Жизнь Эмиля Золя (1937)
7.214286
Горбун Собора Парижской Богоматери
Горбун Собора Парижской Богоматери (1939)
8.2
Саломея
Саломея (1953)
5.9
Слоновья тропа
Слоновья тропа (1954)
6.3076925
Постер фильма Повесть о Луи Пастере 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Повесть о Луи Пастере смотреть онлайн

Повесть о Луи Пастере
Смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Горбун Собора Парижской Богоматери
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши