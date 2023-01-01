Анна Каренина, 1935

Чувства матери и любящей женщины, испытываемые Анной, режиссер показывает как эти дваравноценно великих чувства — остаются для нее несоединенными. С Вронским у нее связано представление о себе, как о любящей женщине, с Карениным — как о безупречной матери их сына, и, о некогда верной жене. Анна хочет одновременно быть и той и другой. В полубессознательном состоянии она говорит, обращаясь к Каренину: — «Я все та же… Но во мне есть другая, я ее боюсь — она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся»… Анна, человек сильный и жизнелюбивый. Она казалась многим, и даже самой себе хотела казаться, вполне счастливой, в действительности она была глубоко несчастна. Роман с Вронским перечеркнул ее жизнь в одночасье… Она потеряла все, к чему стремилась и что обрела, окружающая действительность предстала пред ней во всем своем страшном безжалостном облике, заставив шагнуть на перрон вокзала…

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